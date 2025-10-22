Oeiras ultrapassa Lisboa e é o concelho português com maior poder de compra

Oeiras passou a ser o concelho português com maior poder de compra per capita, ultrapassando Lisboa e assumindo a liderança do ranking nacional, segundo o estudo Purchasing Power Europe 2025 da GfK/NIQ Geomarketing. Com um rendimento médio disponível de 26.863 euros por habitante, Oeiras supera ligeiramente a capital, que surge este ano em segundo lugar, com 26.161 euros. Seguem-se Cascais, Alcochete e Vila do Porto, todos acima dos 22 mil euros anuais por pessoa. Porto, Coimbra e Mafra mantêm-se entre os dez concelhos com maior poder de compra, todos acima dos 20 mil euros per capita, acrescenta o estudo.No outro extremo, municípios do interior, como Vinhais e Benavente, continuam muito abaixo da média nacional, refletindo o persistente fosso entre litoral e interior.Apesar de Portugal ter descido uma posição no ranking europeu — ocupando agora o 22.º lugar entre 42 países —, o poder de compra médio dos portugueses aumentou 15,7% face ao ano anterior, atingindo 16.943 euros per capita. O estudo aponta para uma recuperação do consumo e dos rendimentos, impulsionada pela estabilização da economia e pela descida gradual da inflação, prevista para 2,3% em 2025. No entanto, os elevados custos de habitação, energia e alimentação continuam a limitar o poder de compra real das famílias. “O avanço face à média europeia continua limitado, refletindo os desafios estruturais da economia portuguesa”, sublinha António Salvador, diretor-geral da GfK/NIQ em Portugal, citado em comunicado.Quando comparado com o resto da Europa, Portugal mantém-se abaixo da média europeia de 20.291 euros por habitante. O contraste é expressivo face aos países mais ricos do continente: o Liechtenstein lidera com 71.130 euros per capita, seguido da Suíça (53.011 euros) e do Luxemburgo (38.929 euros). No extremo oposto, Kosovo, Bielorrússia e Ucrânia registam os valores mais baixos. Ainda assim, o estudo identifica uma tendência de convergência económica gradual entre as economias europeias, com várias regiões da Europa Central e de Leste a crescerem acima da média, aproximando-se lentamente dos níveis de rendimento do Ocidente..Habitação. Gaia, Coimbra e Amadora lideram subida de preços no segundo trimestre