Mathias Cormann, secretário-geral da OCDE, e Álvaro Santos Pereira, antigo economista-chefe da instituição, hoje governador do Banco de Portugal.Foto: SADAK SOUICI / EPA
Economia

OCDE melhora previsão de crescimento de Portugal em 2026, mas duplica défice para 0,6%

Maior dinâmica da economia portuguesa não chega para evitar que contas públicas resvalem de excedente para défice público. Governo tem como meta saldo orçamental de 0,1% no ano que vem.
Luís Reis Ribeiro
Défice orçamental
previsões económicas
OCDE
contas públicas
excedente orçamental

