OCDE melhora previsão de crescimento de Portugal em 2026, mas duplica défice para 0,6%

A economia portuguesa deverá crescer, em 2026, mais do que o previsto há seis meses pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), 2,2% em vez de 1,9%, mas este reforço na dinâmica da economia portuguesa não chega para evitar que as contas públicas resvalem de uma situação de excedente para um défice público equivalente a 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB).Em junho, a OCDE previa um saldo público negativo de 0,3%, ou seja, duplicou o valor da projeção.Ambos os prognósticos comparam com o valor otimista do Ministério das Finanças, no Orçamento do Estado (OE 2026), que visa manter o excedente e entregar 0,1% do PIB no ano que vem.De acordo com no novo estudo sobre as perspetivas económicas (outlook) da OCDE, que versa sobre o grupo dos chamados país mais desenvolvidos do mundo, a política orçamental de Portugal "deverá manter-se expansionista em 2026, com uma flexibilização orçamental prevista de cerca de 0,5% do PIB", que o excedente deste ano desaparece e passa novamente a défice, para os referidos 0,6% do PIB em 2026.Recorde-se que, para este ano de 2025, a OCDE estima agora um excedente de 0,1% do PIB este ano (diz 0,2% há seis meses), contra 0,3%, segundo o OE 2026 elaborado pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento."Prevê-se que as despesas provenientes das subvenções do Plano de Recuperação (PRR) aumentem de 0,7% do PIB em 2024 para 1,4% em 2025 e 1,4% em 2026, impulsionando o investimento sem afetar o equilíbrio orçamental, enquanto os desembolsos de empréstimos do PRR devem aumentar de 0,2% do PIB em 2025 para 0,6% em 2026", diz a organização sediada em Paris no outlook divulgado esta terça-feira."A atividade também será apoiada por salários mais elevados na função pública, por uma nova redução do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), cortes nos impostos sobre as empresas (IRC) e aumento das despesas com a defesa", acrescenta a entidade chefiada por Mathias Cormann.Em 2027, continua a OCDE, "a eliminação gradual das subvenções e empréstimos do PRR conduzirá a uma posição fiscal contracionista, apesar do aumento das despesas provenientes dos fundos de coesão europeus".Seja como for, "os excedentes fiscais primários [sem contar com a despesa em juros] persistentes e o crescimento sustentado reduzirão o rácio da dívida pública até 84,9% do PIB em 2027". Este ano, o peso da dívida deve descer para 90,1% e no próximo para 87,2%, prevê a organização.De acordo com o novo estudo, o crescimento da produtividade, do emprego e "uma maior eficiência das despesas públicas" são os fatores "necessários para enfrentar o rápido envelhecimento da população e as necessidades significativas de investimento, mantendo simultaneamente a dívida pública numa trajetória firme de declínio".A médio prazo, isto é, a quatro ou cinco anos, "maior utilização das revisões da despesa e a alteração da estrutura da despesa pública, direcionando-a para o investimento"."A consolidação dos benefícios sociais sujeitos à condição de recursos e a redução das despesas fiscais [benefícios fiscais] podem permitir uma simplificação dos apoios públicos e contribuir para ganhos de eficiência".Dentro do capítulo dos impostos, a OCDE considera que "o reforço da tributação ambiental e dos impostos recorrentes sobre a propriedade, nomeadamente sobre as casas desocupadas, em que se protege simultaneamente os grupos vulneráveis, também pode contribuir para atingir metas climáticas ambiciosas e abrir espaço para a redução dos impostos sobre o trabalho dos trabalhadores com baixos salários".Nas pensões, a organização defende uma "redução nas opções de reforma antecipada" e um "reequilíbrio das despesas com políticas do mercado de trabalho, direcionando-as para formação e aconselhamento". Tudo isto "poderia contribuir para impulsionar o emprego", observa a OCDE no capítulo sobre Portugal no novo outlook.Na atividade económica em geral, o crescimento do PIB real deve chegar a 1,9% em 2025 e 2,2% em 2026, depois abranda para 1,8% em 2027. Um mercado de trabalho quase em pleno emprego, com sucessivos recordes na criação de postos de trabalho e uma taxa de desemprego relativamente baixa (à volta de 6% da população ativa entre 2025 e 2027), os aumentos no salário mínimo e a redução no IRS "devem impulsionar o consumo privado"."O aumento dos desembolsos dos fundos do PRR contribuirá para maiores investimentos públicos em 2026" e "o crescimento das exportações permanecerá moderado, refletindo a procura externa fraca e a tarifas americanas mais altas, além da incerteza elevada"."Como a procura por mão de obra permanece forte, a inflação deverá moderar-se lentamente para 2% em 2027.".