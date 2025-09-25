Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mathias Cormann, secretário-geral da OCDE, e Álvaro Santos Pereira, economista-chefe.
Mathias Cormann, secretário-geral da OCDE, e Álvaro Santos Pereira, economista-chefe.Foto: SADAK SOUICI / EPA
OCDE diz que descida das taxas de juro na Europa terminou

Último estudo de perspetivas económicas coordenado por Álvaro Santos Pereira, ainda economista-chefe da OCDE e futuro governador do Banco de Portugal, antecipa taxa do BCE estacionada em 2% até 2027.
Luís Reis Ribeiro
