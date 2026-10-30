O que aconteceu e quem está por trás do ataque multimilionário à Binance?

O CEO garantiu que esta operação envolveu mais que uma pessoa e que se tratou de um "ataque complexo", ao contrário do que parecia ao início.

"A nossa investigação inicial sugeriu que o incidente de segurança poderia ter envolvido um computador portátil comprometido. No entanto, a nossa investigação subsequente revelou pontos adicionais de violação", explicou Teng, acrescentando que "o atacante também utilizou um mecanismo de autodestruição que destruía as ferramentas e os vestígios à medida que avançava, tornando mais difícil para nós rastrear e investigar".

Quem poderá estar por trás do ataque?

A Binance ainda não deu, até ao momento, qualquer indicação sobre quem está por trás do ciberataque. Porém, várias empresas do ecossistema das criptomoedas e da blockchain apontaram o dedo para hackers ligados à Coreia do Norte.

A TRM Labs, num post no blog do seu site, afirmou "com alta confiança" que o ataque tinha sido levado a cabo pela Trader Traitor, descrita como "a unidade de elite de ciberataques da Coreia do Norte". "Várias características deste ataque correspondem a assaltos anteriores associados à Coreia do Norte", escreveu a empresa na mesma publicação.

No mesmo sentido, a Chainalysis escreveu na rede social X que têm "um alto grau de confiança de que a Coreia do Norte é responsável" pelo ciberataque à Binance.

"Vivemos tempos sem precedentes. Mas a Coreia do Norte continua com os seus velhos truques", escreveu o CEO da empresa de análise no X.