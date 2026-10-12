Novos riscos financeiros dominam conferência da Systemic Sphere em Lisboa

Os novos riscos financeiros vão estar em debate na quarta-feira, em Lisboa, na conferência anual da Systemic Sphere que junta gestores nacionais e internacionais e membros da academia para uma manhã de reflexão conjunta.A “Conferência Systemic Sphere 2026: Os novos riscos financeiros: clima, natureza e social” conta com o Diário de Notícias como media partner. Os riscos climáticos, de natureza e sociais estão a tornar-se fatores cada vez mais decisivos para a estabilidade financeira e o desempenho das empresas, uma vez que se traduzem em risco financeiro, capital, crédito, investimento e seguros.É, por isso, essencial que os novos gestores consigam interpretá-los e incorporar essa análise nas decisões empresariais. De acordo com a organização, a conferência foi pensada, especificamente, “para quem precisa de antecipar estes riscos e alinhar a sua organização com as novas exigências, reforçando resiliência e competitividade”.A manhã de trabalhos incluirá dois painéis com vários oradores nacionais e internacionais. A primeira mesa redonda, sob o tema “Riscos climáticos e de natureza: impactos nas empresas, no financiamento e nas contas públicas” reúne Pedro Matos Soares (CEO da PhairEarth e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), Helena Freitas (Professora Catedrática de Biodiversidade e Ecologia na Universidade de Coimbra), Florence Ricou (CEO da Insula), Rodolfo Varela Pinto (adminis-\u0007trador da Caixa de Crédito Agrícola), Sofia Santos (CEO da Systemic Sphere), e Noémia Goulart (Conselho de Finanças Públicas). O debate será moderado pelo Diretor Adjunto do Diário de Notícias Nuno Vinha.O segundo painel, sob o tema “Riscos sociais: impactos no desempenho das empresas e respostas” reunirá Paulo Estrela (Head QHSE and Sustainability da Zagope), Angela Lucas (Systemic Sphere) e Alexandra Vilela (presidente do Compete2030).Segundo a Systemic Sphere, “o encontro pretende ainda promover a reflexão sobre as estratégias e instrumentos que podem ser adotados por empresas, instituições financeiras e pelo Estado para melhorar a preparação e reduzir potenciais impactos económicos”. A conferência decorre das 9h30 às 13h00 nos Montes Claros, Monsanto (Lisboa).