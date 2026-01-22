Musk prevê aprovação do sistema de condução "automático" da Tesla na Europa já no próximo mês

Elon Musk afirmou esta quinta-feira, 22 de janeiro, que a Tesla deverá obter aprovação regulatória para o seu sistema de condução autónoma total (Full Self-Driving - FSD) na Europa e na China já em fevereiro. A declaração, feita durante a sua primeira participação no Fórum Económico Mundial, em Davos, surge num momento em que a fabricante procura novas fontes de receita através de software para compensar o abrandamento nas vendas de veículos elétricos."Esperamos obter a aprovação para o Full Self-Driving supervisionado na Europa, no próximo mês, e talvez num calendário semelhante para a China", declarou o magnata. Musk defendeu que o problema da condução autónoma está "essencialmente resolvido" nos Estados Unidos e que a expansão internacional é o próximo passo lógico.Na Europa, a porta de entrada para esta tecnologia deverá ser os Países Baixos. A autoridade neerlandesa de veículos (RDW) já estabeleceu um calendário para avaliar o software em fevereiro de 2026. Uma vez obtida a luz verde neste país, outros Estados-membros da União Europeia poderão reconhecer a isenção, permitindo um lançamento faseado antes de uma aprovação formal e definitiva de toda a UE.Ambições com o robô OptimusAlém da condução autónoma, Musk reforçou a sua visão da Tesla como uma empresa de inteligência artificial e robótica. O CEO revelou que o robô humanoide Optimus já está a desempenhar tarefas simples nas fábricas da empresa e previu que, até ao final de 2026, estas máquinas serão capazes de executar funções muito mais complexas.A grande novidade para os consumidores foi o anúncio de que a Tesla espera começar a vender o Optimus ao público em geral até ao final de 2027. Musk acredita que, no futuro, o número de robôs humanoides poderá superar o de seres humanos, servindo não só a indústria, mas também o apoio doméstico e o cuidado de idosos.Ações a subirAs ações da Tesla reagiram positivamente às declarações, subindo cerca de 1,5% após os comentários em Davos. Mas a empresa enfrenta um cenário desafiante. Em 2025, a Tesla registou a sua segunda queda consecutiva nas entregas anuais de veículos, perdendo a liderança global de vendas de elétricos para a chinesa BYD.O foco no FSD e na robótica é visto por analistas como uma tentativa de transformar o modelo de negócio da Tesla, embora o sistema FSD continue sob escrutínio apertado de reguladores de segurança devido a preocupações sobre a necessidade de vigilância constante por parte do condutor.