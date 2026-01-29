Musk planeia fusão da SpaceX com xAI para criar centros de dados no espaço

Elon Musk está em negociações avançadas para fundir a SpaceX, a sua empresa aeroespacial, com a xAI, a sua startup de Inteligência Artificial, antes da entrada em bolsa -- através de uma Oferta Pública Inicial (IPO) -- prevista para o final deste ano. A notícia, avançada esta quinta-feira (29 de janeiro) pela agência Reuters, adianta que o grande objetivo estratégico desta união é impulsionar a criação de centros de dados no espaço, colocando sob o mesmo teto os foguetões da SpaceX, a rede Starlink e o chatbot Grok.Segundo fontes próximas do processo e documentos consultados pela agência de notícias norte-americana, a movimentação ocorre num momento em que o empresário intensifica a disputa pela supremacia na IA contra gigantes como a Google, a OpenAI ou a Meta. A infraestrutura da SpaceX forneceria a plataforma logística ideal para a visão de Musk de processar IA fora da Terra.Sob a proposta de fusão, os acionistas da xAI trocariam as suas participações por ações da SpaceX. Duas entidades já terão sido registadas no estado do Nevada, a 21 de Janeiro, para facilitar a transação, segundo a Reuters. Uma delas lista a SpaceX e o seu director financeiro (CFO), Bret Johnsen, como membros gestores.Atualmente, a SpaceX já é considerada a empresa de capital fechado (não cotada em bolsa) mais valiosa do mundo, com uma avaliação de 800 mil milhões de dólares registada numa recente venda interna de ações. Por sua vez, a xAI foi avaliada em 230 mil milhões de dólares em novembro passado.Inteligência Artificial em órbitaA lógica por trás desta união reside na convicção de Musk de que o espaço será o local mais eficiente e barato para processar inteligência artificial. No Fórum Económico Mundial em Davos, este mês, o multimilionário afirmou que "o local de custo mais baixo para colocar a IA será no espaço", algo que prevê concretizar-se num prazo de dois a três anos.A utilização de energia solar abundante e o arrefecimento natural em órbita poderiam reduzir drasticamente os custos de computação necessários para treinar modelos como o Grok. No entanto, analistas do sector advertem que a construção de centros de dados espaciais continua a ser uma proposta de alto risco e elevados custos de adaptação técnica.A integração da xAI na estrutura da SpaceX poderá também reforçar a posição de Musk na obtenção de contratos militares com o Pentágono. O Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, visitou recentemente as instalações da SpaceX no Texas, confirmando que o modelo de linguagem da xAI e a plataforma Grok serão integrados em redes militares para acelerar processos de decisão e planeamento.Nem Elon Musk nem os representantes da SpaceX e xAI responderam aos pedidos da Reuters para comentar os detalhes desta fusão.