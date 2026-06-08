Mais de metade dos líderes empresariais dizem que adoção da IA está a ser precipitada
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Economia

Mais de metade dos líderes empresariais dizem que adoção da IA está a ser precipitada

Estudo da BCG revela que falham políticas que assegurem resultados concretos da IA. Inquérito da Sesame HR diz que 88% das empresas nacionais a usam, mas menos de 20% têm uma estratégia dedicada.
Carla Aguiar
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