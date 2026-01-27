Álvaro Santos Pereira recupera ideia de Centeno e faz-se à estrada para ouvir pessoas sobre a IA

A iniciativa "Encontros com a comunidade", inaugurada pelo anterior governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, em 2022, quando rebentou a crise inflacionista, foi recuperada pelo seu sucessor no cargo, Álvaro Santos Pereira, que escolheu o Porto como primeira paragem.De acordo com o BdP, "o governador Álvaro Santos Pereira reuniu-se, na passada sexta-feira [dia 23 de janeiro de 2026], com representantes empresariais, institucionais e sindicais da região do Porto para conversar sobre o impacto da digitalização e da inteligência artificial na atividade económica".A reunião decorreu na filial do Banco de Portugal e a participação foi apenas por convite.O encontro "permitiu ao Governador conhecer melhor como é que a inteligência artificial está a ser introduzida nas organizações, quais são os maiores desafios à sua implementação e a forma como estão a ser endereçados".Esta foi a sexta reunião da iniciativa "que o Banco de Portugal tem levado a vários pontos do país com o objetivo de auscultar parceiros da sociedade civil sobre temas relevantes para o aconselhamento de política".A primeira edição destes "encontros" decorreu a 21 de outubro de 2022 na agência do Banco de Portugal de Braga e o tema da conversa foi "a subida dos custos de produção e dos preços de venda: desafios para as empresas".Foi na altura em que a inflação chegou a ultrapassar os 10% na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro desse ano.Nessa primeira reunião por convite apenas, Centeno recebeu Fernando Alexandre, atual ministro da Educação, que na altura era professor de Economia na Universidade do Minho, César Campos (UGT), Adão Ferreira (AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel), Alberto Figueiredo e Ricardo Figueiredo (da fábrica têxtil de roupa interior e pijamas Impetus), Maria de Lurdes Fonseca (AEP - Associação Empresarial de Portugal), Mário Jorge Machado (ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal), António Moreira (Instituto Politécnico do Cávado e Ave), João Maia (APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos), Carlos Ribas (Bosch Car Multimedia Portugal), Ricardo Rio (Câmara Municipal de Braga) e Marta Veloso (CCDR-N — Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte).Centeno foi acompanhado de mais seis colegas e economistas do banco central.A segunda edição dos "Encontros com a Comunidade" decorreu, 19 de junho de 2023, na sede do Banco em Lisboa e foi subordinada ao tema "O efeito da subida dos preços e das taxas de juro sobre as famílias". Na terceira reunião, Centeno deslocou-se a Castelo Branco. A 6 de dezembro de 2023, o encontro com a sociedade civil teve como tema "Tecnologia e inovação empresarial: A experiência de Castelo Branco”.A quarta edição levou o governador a Coimbra, a 29 de novembro de 2024. Foi subordinada ao tema “Exportações de Serviços: Educação e Tecnologias de Informação”. A quinta e última edição de Centeno seria numa reunião na agência do Banco de Portugal de Évora, a 14 de março do ano passado, para falar sobre "os desafios económicos num quadro de maiores barreiras ao comércio".O atual governo não aceitou reconduzir Mário Centeno para um segundo e último mandato de cinco anos à frente do BdP. Terminou o seu mandato no final de setembro de 2026.Álvaro Santos Pereira assumiu as rédeas da autoridade monetária no início de outubro passado.