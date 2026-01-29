O The Garage apresenta-se como um dos maiores do género em Lisboa.
O The Garage apresenta-se como um dos maiores do género em Lisboa.Lisbon Marriott Hotel
Economia

Lisbon Marriott reforça aposta no mercado de eventos com novo espaço para 700 pessoas

Unidade hoteleira transforma garagem em sala polivalente de 1100 m² e expande oferta para reuniões e congressos corporativos.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

O Lisbon Marriott Hotel, na Avenida dos Combatentes, anunciou esta semana um investimento estratégico na expansão da sua infraestrutura para o setor de eventos. O ponto central desta aposta é a transformação da garagem da unidade num espaço polivalente de 1100 m², batizado como "The Garage", com capacidade para acolher até 700 pessoas em formato de plateia.

Com esta dimensão, o novo espaço assume-se como uma das maiores áreas cobertas integradas numa unidade hoteleira na capital portuguesa, vocacionada para apresentações de grande impacto, lançamentos de marcas e cerimónias. A estrutura foi equipada com tecnologia audiovisual integrada e conectividade de alta velocidade, permitindo a organização de eventos em formatos presenciais, digitais ou híbridos (que combinam a presença física com a transmissão online).

Foco no turismo de reuniões e negócios

Com esta ampliação, o hotel passa a disponibilizar um total de 16 salas de reuniões e eventos, abrangendo uma área global de 2548 m². As salas apresentam dimensões variáveis, entre os 30 m² e os 601 m², adaptando-se a diferentes necessidades empresariais.

Este investimento visa responder ao crescimento do chamado segmento MICE -- um acrónimo internacional para Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições). Na prática, trata-se de um setor do turismo especializado no planeamento e acolhimento de eventos profissionais, congressos e viagens de incentivo para empresas.

Os espaços ao ar livre são uma característica do hotel.
Os espaços ao ar livre são uma característica do hotel.Lisbon Marriott Hotel

Diana Michelli, diretora de Vendas e Marketing do Lisbon Marriott, explica em comunicado enviado ao DN que o novo espaço foi criado para "responder às exigências deste mercado", destacando a versatilidade e a componente tecnológica como os principais eixos da unidade para o ano de 2026.

Além das infraestruturas cobertas, o hotel mantém a estratégia de utilizar os seus jardins como extensões naturais das áreas de trabalho, com o objetivo de permitir que a dinâmica dos eventos corporativos seja complementada com momentos de pausa ao ar livre, receções e ações de networking em contacto com a natureza.

Empresas
Turismo
hotelaria
Lisbon Marriott Hotel

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt