Lisbon Marriott reforça aposta no mercado de eventos com novo espaço para 700 pessoas

O Lisbon Marriott Hotel, na Avenida dos Combatentes, anunciou esta semana um investimento estratégico na expansão da sua infraestrutura para o setor de eventos. O ponto central desta aposta é a transformação da garagem da unidade num espaço polivalente de 1100 m², batizado como "The Garage", com capacidade para acolher até 700 pessoas em formato de plateia.Com esta dimensão, o novo espaço assume-se como uma das maiores áreas cobertas integradas numa unidade hoteleira na capital portuguesa, vocacionada para apresentações de grande impacto, lançamentos de marcas e cerimónias. A estrutura foi equipada com tecnologia audiovisual integrada e conectividade de alta velocidade, permitindo a organização de eventos em formatos presenciais, digitais ou híbridos (que combinam a presença física com a transmissão online).Foco no turismo de reuniões e negóciosCom esta ampliação, o hotel passa a disponibilizar um total de 16 salas de reuniões e eventos, abrangendo uma área global de 2548 m². As salas apresentam dimensões variáveis, entre os 30 m² e os 601 m², adaptando-se a diferentes necessidades empresariais.Este investimento visa responder ao crescimento do chamado segmento MICE -- um acrónimo internacional para Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições). Na prática, trata-se de um setor do turismo especializado no planeamento e acolhimento de eventos profissionais, congressos e viagens de incentivo para empresas.. Diana Michelli, diretora de Vendas e Marketing do Lisbon Marriott, explica em comunicado enviado ao DN que o novo espaço foi criado para "responder às exigências deste mercado", destacando a versatilidade e a componente tecnológica como os principais eixos da unidade para o ano de 2026.Além das infraestruturas cobertas, o hotel mantém a estratégia de utilizar os seus jardins como extensões naturais das áreas de trabalho, com o objetivo de permitir que a dinâmica dos eventos corporativos seja complementada com momentos de pausa ao ar livre, receções e ações de networking em contacto com a natureza.