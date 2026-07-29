Zona a intervir na Matinha pela VIC Properties
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Economia

Lisboa aprova loteamento da Matinha para construção de até 771 fogos

Decisão viabiliza primeira fase de requalificação de antiga zona industrial com investimento da VIC Properties, com início de obras previsto para 2027.
Ricardo Simões Ferreira
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A Câmara Municipal de Lisboa aprovou o projeto de loteamento da área norte (Loteamento A) do Plano de Pormenor da Matinha. A deliberação autoriza a construção de até 771 habitações na primeira etapa de intervenção daquela zona industrial desativada, localizada na frente ribeirinha oriental da cidade.

A área abrangida por esta fase inicial do plano situa-se entre a Avenida Marechal Gomes da Costa, a Rua de Cintura do Porto de Lisboa e a Rua do Vale Formoso de Baixo. O loteamento autorizado compreende 22 lotes com uma área total de construção de 123.632m² — o correspondente a 36,5% do global previsto para a totalidade do plano urbano.

De acordo com o projeto aprovado, 101.836 m² serão afetos ao uso residencial, sendo a restante área afeta a comércio, serviços e equipamentos. O plano estabelece ainda a cedência ao domínio público municipal de 14.608m² para espaços verdes e de utilização coletiva, 28.252m² para vias e infraestruturas e a criação de 450 lugares de estacionamento público à superfície.

A intervenção urbanística prevê alterações na rede viária existente, designadamente a remoção do viaduto da Avenida Marechal Gomes da Costa para dar lugar a uma nova rotunda e ao prolongamento da Alameda dos Oceanos. A reorganização viária tem por objetivo ligar o Parque das Nações à zona ribeirinha sul e prolongar o Parque Ribeirinho Oriente ao longo de mais de um quilómetro. O plano obriga também o promotor à descontaminação certificada dos solos do antigo complexo industrial.

O projeto obteve pareceres favoráveis das entidades externas consultadas e aguarda o licenciamento final das obras de urbanização pelos serviços da autarquia. A estimativa apresentada pela promora imobiliária VIC Properties aponta para o início dos trabalhos no terreno em 2027.

Segundo João Cabaça, CEO e co-fundador da VIC Properties, o empreendimento traduz-se num “dos maiores projetos privados em Portugal desde a Expo 98, com forte impacto económico e na criação de emprego”. O responsável destaca também, em comunicado, a vertente ambiental, assegurando que os terrenos serão submetidos a uma “descontaminação certificada dos solos”.

A dimensão da intervenção é comparável ao que foi feito para a Expo'98
A dimensão da intervenção é comparável ao que foi feito para a Expo'98VIC Properties

No total das suas fases, o Plano de Pormenor da Matinha envolve um investimento estimado em cerca de dois mil milhões de euros, prevendo no seu conjunto a edificação de cerca de 2.000 fogos, 120.000m² de áreas verdes e de lazer, 65.000m² de espaços comerciais e de serviços, e um equipamento escolar.

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