Lisboa aprova loteamento da Matinha para construção de até 771 fogos

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou o projeto de loteamento da área norte (Loteamento A) do Plano de Pormenor da Matinha. A deliberação autoriza a construção de até 771 habitações na primeira etapa de intervenção daquela zona industrial desativada, localizada na frente ribeirinha oriental da cidade.A área abrangida por esta fase inicial do plano situa-se entre a Avenida Marechal Gomes da Costa, a Rua de Cintura do Porto de Lisboa e a Rua do Vale Formoso de Baixo. O loteamento autorizado compreende 22 lotes com uma área total de construção de 123.632m² — o correspondente a 36,5% do global previsto para a totalidade do plano urbano.De acordo com o projeto aprovado, 101.836 m² serão afetos ao uso residencial, sendo a restante área afeta a comércio, serviços e equipamentos. O plano estabelece ainda a cedência ao domínio público municipal de 14.608m² para espaços verdes e de utilização coletiva, 28.252m² para vias e infraestruturas e a criação de 450 lugares de estacionamento público à superfície.A intervenção urbanística prevê alterações na rede viária existente, designadamente a remoção do viaduto da Avenida Marechal Gomes da Costa para dar lugar a uma nova rotunda e ao prolongamento da Alameda dos Oceanos. A reorganização viária tem por objetivo ligar o Parque das Nações à zona ribeirinha sul e prolongar o Parque Ribeirinho Oriente ao longo de mais de um quilómetro. O plano obriga também o promotor à descontaminação certificada dos solos do antigo complexo industrial.O projeto obteve pareceres favoráveis das entidades externas consultadas e aguarda o licenciamento final das obras de urbanização pelos serviços da autarquia. A estimativa apresentada pela promora imobiliária VIC Properties aponta para o início dos trabalhos no terreno em 2027.Segundo João Cabaça, CEO e co-fundador da VIC Properties, o empreendimento traduz-se num “dos maiores projetos privados em Portugal desde a Expo 98, com forte impacto económico e na criação de emprego”. O responsável destaca também, em comunicado, a vertente ambiental, assegurando que os terrenos serão submetidos a uma “descontaminação certificada dos solos”.. No total das suas fases, o Plano de Pormenor da Matinha envolve um investimento estimado em cerca de dois mil milhões de euros, prevendo no seu conjunto a edificação de cerca de 2.000 fogos, 120.000m² de áreas verdes e de lazer, 65.000m² de espaços comerciais e de serviços, e um equipamento escolar.