Lagarde elogia crescimento da IA, mas critica avanço dos salários

O crescimento do investimento em Inteligência Artificial (IA) já está a ser um motor da economia da Zona Euro, mas os salários dos trabalhadores estão a aumentar mais do que o "esperado", representando um risco para a inflação, disse a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, esta quinta-feira, em Frankfurt."O investimento tem sido um motor da economia" e isso "é em grande parte atribuível à IA", comentou Lagarde, na conferência de imprensa que se seguiu à decisão de manter as taxas de juro da Zona Euro em mínimos de três anos, com a taxa de depósito a ficar em 2% pelo sexto mês consecutivo, ajudando assim a manter as taxas de juro dos empréstimos e dos depósitos de famílias e empresas em níveis relativamente contidos, mas estáveis. E assim deve continuar nos próximos dois anos, estima a OCDE no mais recente outlook.No entanto, apesar do elogio ao contributo para a procura interna (investimento) nas novas tecnologias de computação, a chefe do BCE fez a ressalva: "É muito cedo para dizer se o impacto da IA será duradouro".Segundo a autoridade monetária, "o crescimento económico deverá ser mais forte do que o avançado nas projeções de setembro, sendo impulsionado principalmente pela procura interna"."O crescimento foi revisto em sentido ascendente para 1,4% em 2025, 1,2% em 2026 e 1,4% em 2027, devendo permanecer em 1,4% em 2028", indicou.Há três meses, na última colheita de projeções, o BCE antecipava que o crescimento deste ano fosse de 1,2% e depois 1% em 2026.Quanto aos salários, inquietação. Segundo a banqueira central, "estaremos particularmente atentos aos salários" e "falámos bastante sobre a questão dos salários" na reunião que decorreu quarta e quinta-feira, em Frankfurt, revelou a presidente."Os custos unitários do trabalho cresceram a uma taxa ligeiramente superior à do segundo trimestre" e "a remuneração por trabalhador aumentou 4% em termos anuais, um valor superior ao esperado nas projeções [dos especialistas do Eurossistema] de setembro e isso deveu-se a pagamentos acima dos salários negociados [como na contratação coletiva]", avisou Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), esta quinta-feira, na conferência de imprensa que se seguiu aos dois dias de reunião de política monetária e de taxas de juro.Este aviso não é novo, mas no encontro, em Frankfurt, o BCE sobe ligeiramente o tom, dizendo até que a incerteza "pode estar a piorar". Recentemente, o BCE reforçou a tónica de que a evolução dos salários é crítica para poder manter a inflação e os juros estáveis nos 2% atuais.A ideia é que a evolução dos salários deve abrandar e ser muito mais moderada, sobretudo no setor dos serviços, porque está a afetar a evolução prevista da inflação.Há pouco mais de uma semana, no Parlamento Europeu, na comissão de economia e finanças, Lagarde explicou que "a redução da inflação em direção à nossa meta de médio prazo [2%] foi sustentada por uma moderação gradual do crescimento dos salários, que passou de um pico de 5,7% no segundo trimestre de 2023 para 3,9% no mesmo trimestre deste ano".Mas, volvido pouco mais de uma semana, a mesma Lagarde indica que a incerteza sobre a questão salarial pode ter aumentado."Falámos bastante sobre a questão dos salários" na reunião desta quinta dia 18, em Frankfurt, disse a chefe do BCE aos jornalistas.Segundo Lagarde, "o aumento da inflação dos serviços está relacionado com os salários".Embora "os indicadores prospetivos, como o indicador salarial do BCE e os inquéritos sobre as expectativas salariais, sugiram que o crescimento dos salários irá abrandar nos próximos trimestres, antes de estabilizar ligeiramente abaixo dos 3% no final de 2026", notamos também que "as perspetivas para a inflação continuam a ser mais incertas do que o habitual, devido à persistência da volatilidade do ambiente internacional".O desvio nos indicadores de incerteza face ao habitual "não mudou muito, pode até ter piorado", atirou.Lagarde insistiu que "uma redução mais lenta das pressões salariais pode atrasar o declínio da inflação dos serviços", ou seja, vai continuar a ser uma fonte de risco e de maior preocupação para o BCE.Se a inflação descola outra vez dos 2% e começa a subir, o BCE terá de voltar a subir taxas de juro, é essa a mensagem de fundo..Lagarde. Salários estão a crescer "acima do esperado" e BCE está "particularmente atento" a isso.BCE mantém taxa de juro em mínimo de 2% pelo sexto mês consecutivo.OCDE diz que descida das taxas de juro na Europa terminou