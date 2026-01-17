Júri confirma consórcio da Ibéria para substituir Menzies no 'handling' dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

O júri confirmou o agrupamento Clece, S.A., formado pelas sociedades Clece e South Europe Ground Services, como a nova handling responsável pelos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. O consórcio vai substituir a Menzies Aviation pelos próximos sete anos. Segundo a Agência Lusa, o júri liderado por Sofia Simões deu uma classificação de 95,2523 ao agrupamento Clece/South, do universo Iberia, tendo a SPdH terminado com uma classificação de 93,0526. É uma classificação após análise do relatório preliminar com os resultados iniciais do concurso, em outubro.O DN/DV havia noticiado com exclusividade, em outubro, que o agrupamento detido pela Ibéria tinha ficado em primeiro lugar no concurso. Na altura, a Menzies afirmou que ia recorrer da decisão.No relatório inicial, o júri do concurso considerou que a proposta do consórcio Clece/South faz uma melhor afetação de meios humanos e materiais do que a da Menzies. Trata-se de um concurso público, lançado em outubro de 2024, pela ANAC, que corre nos termos da lei, e com regras claras para a atribuição das respetivas licenças. A Acciona, que também apresentou proposta, foi excluída, por certos documentos não cumprirem as disposições legais.Inicialmente, a licença de operação da Menzies encerrava a 19 de novembro. No entanto, o Governo prolongou a autorização até maio deste ano, para assegurar a transição das empresas. Apesar de a ANAC ter sugerido uma prorrogação de um ano, o Ministério liderado por Miguel Pinto Luz optou por um prazo mais curto, considerando a extensão anual desproporcionadaTambém à Lusa este sábado, a ANAC confirmou que “foram notificados os concorrentes, […] os Comités de Utilizadores de Lisboa, Porto e Faro e a Entidade Gestora Aeroportuária”. Em declarações ao jornal ECO, a Menzies Aviation confirma que “foi formalmente notificada da decisão final da ANAC” e sublinha o seu desacordo face à opção do júri.A empresa também disse estar "dececionada" com o resultado do concurso. “Estamos extremamente dececionados com o resultado e acreditamos firmemente que a nossa proposta representava o melhor valor global, assegurava a continuidade operacional e apresentava o menor risco para o setor da aviação em Portugal", disse ao referido jornal.Sobre futuros passos, afirmou que “a decisão está a ser analisada com grande detalhe”, não estando em condições de “comentar os próximos passos”. Ao mesmo tempo, a empresa ressalta que "respeita o processo e discorda veementemente da avaliação e decisão final" do júri.amanda.lima@dn.pt.A um passo de perder as licenças, Menzies abre guerra a novo operador .Licenças de handling da Menzies em Lisboa, Porto e Faro alargadas até maio de 2026