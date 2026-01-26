Setor automóvel está no epicentro de uma crise histórica.
Setor automóvel está no epicentro de uma crise histórica.Foto: D.R.
Economia

Inquérito a 1500 empresários da indústria antecipa colapso no emprego até à primavera de 2026

Outlook para o emprego afundou no inquérito conduzido pelo INE, em dezembro, até ao pior registo desde a pandemia (2020) e, antes disso, desde 2013, quando corria o programa de ajustamento da troika.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
emprego
Setor automóvel
indústria transformadora

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt