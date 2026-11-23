A indústria eletrodigital portuguesa gerou 11 mil milhões de euros de Valor Acrescentado Bruto (VAB) em 2024, o que equivale a 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, segundo um estudo da EY-Parthenon para a AGEFE.

De acordo com um comunicado, divulgado pela Associação Portuguesa da Indústria Eletrodigital (AGEFE), entre 2018 e 2024, o valor acrescentado do setor cresceu a uma taxa média anual de 14,7%, acima dos 8,1% registados na economia.

Segundo o estudo, a indústria conta com mais de 204 mil trabalhadores, 31 mil empresas e um volume de negócios de 30,4 mil milhões de euros e reúne “atividades de equipamento elétrico, eletrodomésticos e eletrónica e tecnologias de informação e comunicação, incluindo serviços digitais”.

Por sua vez, o emprego no setor cresceu, em média, 8,4% em termos anuais entre 2018 e 2024, face a 3,3% na economia.

O estudo identifica ainda “uma oportunidade para Portugal se afirmar como polo de soluções eletrodigitais para a Europa e para o mundo” com a atração de atividades de maior valor acrescentado, como engenharia, desenvolvimento de software, integração de sistemas e testes e certificação.

De acordo com a associação, num “contexto de choques energéticos e de reorganização das cadeias de abastecimento, as soluções desta indústria permitem reforçar a eficiência, a produtividade e a capacidade de resposta de setores como a energia, a construção, a mobilidade, a saúde e a indústria”.

No entanto, a concretização deste potencial exige “responder aos obstáculos identificados no estudo, entre os quais a escassez de competências técnicas, os custos de contexto, a fragmentação empresarial e a complexidade dos processos de licenciamento”, rematou.