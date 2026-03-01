IA contra a corrupção: programador brasileiro cria algoritmo que expõe os esquemas invisíveis do Estado
Ilustração: RSF / Gemini AI
Economia

IA contra a corrupção: programador brasileiro cria algoritmo que expõe os esquemas invisíveis do Estado

Como o informático Bruno César usou sistemas de Inteligência Artificial para cruzar 1TB de dados e revelar que o desvio de fundos públicos é um padrão estrutural, independente de ideologias políticas.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

O programador brasileiro Bruno César desenvolveu uma ferramenta que i visa transformar a forma como a sociedade civil pode monitorizar o uso do dinheiro público. Com o projeto "Aceleracionismo Brasileiro" (br/acc), ele criou um ecossistema de Inteligência Artificial capaz de cruzar uma imensidão de dados de bases oficiais -- como o Banco Central, o IBGE e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) -- para identificar sinais de corrupção que, até agora, permaneciam ocultos sob densas camadas de burocracia e fragmentação informática.

A ferramenta não se limita a uma simples pesquisa de nomes ou valores. Ela opera numa infraestrutura informática capaz de processar cerca de 1 terabyte de dados estruturados realizando cruzamentos complexos inteiramente "in-memory", garantindo uma velocidade de análise que seria impossível em sistemas de armazenamento tradicionais.

O "cérebro" do sistema combina modelos de linguagem de última geração para resolver um dos maiores problemas da transparência pública: a desorganização dos dados.

O Codex (da OpenAI) foi utilizado para planear e escrever os complexos scripts de normalização, transformando ficheiros PDF e tabelas CSV desconexas num formato legível. Posteriormente, o Claude Opus 4.6 auxiliou na execução e refinamento da lógica de análise, funcionando como um auditor digital que identifica inconsistências semânticas e operacionais em volumes massivos de informação.

No entanto, o verdadeiro diferencial reside na base de dados de grafos Neo4j: ao contrário das tabelas de Excel ou SQL tradicionais, onde os dados estão presos em colunas rígidas, o este sistema permite visualizar o Estado como uma rede viva de relações. Ao inserir o CPF de um agente público, por exemplo, o sistema não mostra apenas o seu salário, ele mapeia instantaneamente "nós" e "arestas" que ligam familiares, participações societárias em empresas e contratos assinados com o setor público. Esta abordagem expõe o "nepotismo cruzado" e os conflitos de interesse que, por serem indiretos, seriam quase impossíveis de detetar através de métodos de investigação convencionais.

Resultados: um padrão que ultrapassa partidos e legislaturas

Segundo foi noticiado esta semana, as primeiras conclusões da ferramenta são reveladoras: os padrões de irregularidade nas despesas públicas, como funcionários fantasma com vínculos em múltiplas prefeituras, o autodirecionamento de emendas parlamentares para empresas recém-criadas e as empresas de fachada que vencem licitações na véspera da sua fundação, não aparecem como eventos isolados de uma administração específica. Muito pelo contrário.

A análise de grafos demonstra que estas "red flags" são sistémicas. As redes de influência e os fornecedores que beneficiam de contratos suspeitos muitas vezes permanecem ativos durante décadas, atravessando diferentes governos e matizes ideológicas com uma resiliência impressionante. O sistema demonstra assim empiricamente que a corrupção no Estado não é apenas o resultado de "pessoas más" que ocupam o poder, mas sim a consequência, dir-se-á inevitável, de um sistema de incentivos perversos -- quando a burocracia é opaca e o poder de decisão está centralizado, a estrutura atrai e permite comportamentos predatórios, independentemente de quem detém a caneta presidencial ou do partido que ocupa as cadeiras do Congresso.

Falta sair do computador pessoal

A ferramenta corre atualmente apenas no hardware pessoal de Bruno César, mas o objetivo é ambicioso e focado na escalabilidade social. O programador planeia abrir uma fase beta para jornalistas de investigação, organizações da sociedade civil e órgãos de fiscalização, grupos que podem validar as hipóteses levantadas pela IA no terreno.

Mais do que isso, César considera tornar o projeto open source, o que permitirá que qualquer cidadão possa participar nas ações de fiscalização do Estado.

Inteligência Artificial
Brasil
corrupção

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt