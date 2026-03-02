A economia portuguesa tem vindo a reduzir a dependência por petróleo e gás importados, mas em 2025 ainda gastou dez mil milhões de euros nestas matérias primas.
Guerra com o Irão. Menos poder de compra com inflação, juros podem subir, aviões e turismo mais caros

Portugal depende menos de petróleo e gás importado mas, em 2025, ainda gastou dez mil milhões de euros. Mais inflação corrói poder de compra e dificulta a vida de famílias e empresas com juros altos.
