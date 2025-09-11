Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A primeira reunião da concertação social para discutir a reforma laboral do Governo
Lusa
Economia

Governo desiste de duas medidas sobre parentalidade na reforma laboral

A ministra recuou nas medidas sobre amamentação e luto gestacional na primeira reunião da concertação para discutir a reforma laboral. UGT continua a negociar alterações, mas CGTP parte para a guerra.
Carla Aguiar
Concertação Social
Parentalidade
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

