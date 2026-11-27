Os preços dos combustíveis vão baixar na próxima segunda-feira, 30 de novembro, mas o alívio nas bombas será menor do que o antecipado pelo mercado devido ao corte no desconto extraordinário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) decidido pelo Governo.

De acordo com as estimativas divulgadas esta manhã pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), com base na evolução das cotações internacionais, o gasóleo simples deveria recuar 8,5 cêntimos por litro e a gasolina simples 95 baixar cinco cêntimos. Contudo, a Portaria n.º 539-A/2026/1, publicada ao final da tarde em suplemento do Diário da República, reduz a devolução temporária de imposto criada para compensar a receita adicional de IVA decorrente da crise geopolítica no Médio Oriente.

Com a entrada em vigor do novo diploma, o desconto extraordinário recua para 63,15 euros por 1000 litros no gasóleo e 22,72 euros por 1000 litros na gasolina, fazendo subir a taxa unitária do ISP de 288,08 para 298,45 euros por 1000 litros no gasóleo e de 467,85 para 474,80 euros por 1000 litros na gasolina face aos valores da semana passada.

Somando o IVA a 23%, este ajustamento fiscal retira 1,28 cêntimos por litro à descida do gasóleo e 0,85 cêntimos por litro à da gasolina, o que aponta para uma redução líquida final próxima de 7,22 cêntimos no gasóleo e de 4,15 cêntimos na gasolina.

Tendo como referência os preços médios divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), atualmente situados em 2,035 euros por litro para o gasóleo simples e em 1,851 euros para a gasolina simples 95, os valores médios deverão passar a rondar 1,963 euros e 1,810 euros por litro, respetivamente.

Nos termos da portaria assinada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e pela secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Melo de Carvalho, os postos de abastecimento no continente passam a afixar uma redução acumulada total ("Redução do ISP+IVA") de 19,2 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e de 17,1 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo.