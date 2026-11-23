A associação Visit Azores extinguiu um contrato de quase 1,9 milhões de euros, que celebrou em 2025 com a Ryanair, porque a companhia terminou a sua operação, revelou o Governo Regional dos Açores, numa resposta a um requerimento.

“Em 2025, foi celebrado um contrato entre a Visit Azores e a Ryanair no valor de 1.885.000 euros, acrescido de IVA. Contudo, durante a tramitação para a obtenção do Visto do Tribunal de Contas, a Ryanair terminou com a sua operação nos Açores, não permitindo que se concretizasse a respetiva execução desse contrato, resultando na sua extinção”, lê-se na resposta a um requerimento do Chega, publicada na página da Assembleia Legislativa dos Açores.

A companhia aérea de baixo custo, que voava para os Açores desde 2015, abandonou a rota no final de março, justificando a decisão com as taxas aeroportuárias e a tributação ambiental europeia.

No dia 10 de novembro, o presidente executivo (CEO) da Ryanair, Eddie Wilson, disse que nos Açores “o problema foi que romperam o contrato”, acrescentando que a companhia “não faz negócios com quem quebra contratos”.

Na reação, a administração da Visit Azores, que entretanto se demitiu, rejeitou ter quebrado qualquer contrato, alegando que o contrato de promoção referido “foi celebrado durante mandatos anteriores” e que “a sua execução ficou condicionada pela posterior decisão da própria Ryanair de abandonar a operação nos Açores, não tendo, consequentemente, produzido os efeitos inicialmente previstos”.

Questionado pelo Chega sobre o valor pago, direta ou indiretamente, à Ryanair, entre 2015 e 2026, o executivo açoriano revelou que, entre 2015 e 2023 foram pagos 3.048.819 euros.

A Visit Azores celebrou, nesse período, contratos no valor global de 1.227.769 euros, enquanto a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo e a Direção Regional do Turismo, celebraram dois contratos, entre 2019 e 2020, no valor acumulado de 1.821.050 (IVA incluído), “relativos a ações de promoção turística do destino Açores junto dos mercados externos da Alemanha e do Reino Unido”.

Confrontado com o facto de a Ryanair ter anunciado em setembro de 2025 a possibilidade de reabrir a sua base em Ponta Delgada e dois meses depois ter anunciado que iria deixar de voar para os Açores, o Governo Regional disse que ambos os anúncios foram feitos “sem qualquer informação ou contacto prévio” com o executivo ou com a Visit Azores.

“São decisões de uma companhia privada, completamente alheias à vontade ou capacidade de intervenção do Governo dos Açores, semelhante ao que ocorreu também noutros mercados”, acrescentou.

Quanto às condições concretas que a companhia apresentou para manter ou reforçar a operação nos Açores, nas negociações realizadas entre 2023 e 2026, o Governo Regional alegou que a questão se encontra “relacionada com processos de natureza judicial” e que “os esclarecimentos solicitados constituem matéria em segredo de justiça”.

Ainda assim, quando questionado sobre quais dessas condições dependiam da região, o executivo referiu que, “de acordo com a Visit Azores, no âmbito das suas competências, a intervenção incidiu sobre a promoção e divulgação turística do destino Açores, através de instrumentos contratuais de aquisição de serviços de marketing e publicidade”.

Em março, a Polícia Judiciária (PJ) realizou uma operação policial nos Açores e em Lisboa, no âmbito de um inquérito por “suspeitas do favorecimento de uma companhia aérea por parte de uma entidade pública”.

Já quanto às propostas apresentadas pela Visit Azores para evitar a saída da Ryanair, o Governo Regional adiantou que “foram realizadas reuniões com o objetivo de apurar as causas para a não continuidade da operação” e “procurar as condições de mercado para a continuação das ações de promoção externa do destino Açores”.

Perante a saída da Ryanair, o executivo açoriano disse que foram feitas várias diligências para reforçar a conectividade para os Açores e que “houve efetivamente ajustamentos na oferta”, mas ressalvou que “o aumento do número de voos está manifestamente condicionado pela falta de 'slots' [faixas horárias] disponíveis no aeroporto de Lisboa”, por isso, a região tem procurado “soluções adicionais para aumento da conectividade internacional com os Açores e de reforço da promoção turística”.

Segundo o Governo Regional, a Visit Azores realizou reuniões com algumas companhias aéreas, incluindo ‘low cost’, “que invocam recorrentemente o constrangimento da falta de 'slots' em Lisboa”.

Questionado sobre o número de lugares perdidos com a saída da Ryanair e sobre os reforçados pela TAP e pela Azores Airlines, o executivo remeteu para os aeroportos e para as companhias aéreas.

Quanto ao impacto no turismo, o Governo Regional admitiu que houve uma quebra de passageiros e dormidas, desde abril, mas alegou que os indicadores “não permitem estabelecer, por si só, uma relação causal direta entre a totalidade das variações observadas e a cessação da operação de uma única companhia aérea”.

Também em relação à evolução dos preços das passagens, o executivo defendeu que existiram outros fatores que influenciaram a subida, como as novas regras do mecanismo de continuidade territorial e o aumento do custo dos combustíveis.