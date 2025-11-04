Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ao centro, Manuel Castro Almeida, ministro da Economia.
Ao centro, Manuel Castro Almeida, ministro da Economia.Foto: Leonardo Negrão
Economia

Fundos do PRR serão todos pagos no máximo dos máximos até dezembro de 2026

Governo deixou cair várias obras, algumas de envergadura, como a totalidade de novas linhas de metro, o grande hospital de Lisboa, redes de creches, para acelerar o encaixe das verbas europeias.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Investimento
PRR
Plano de Recuperação e Resiliência
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt