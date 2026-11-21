“A nova proposta de negociação sobre o próximo orçamento plurianual europeu é muito dececionante”, afirmaram fontes do Eliseu, citadas pela agência Europa Press, pois consideram que os valores apresentados pelo socialista português “não são suficientes”, especialmente no que diz respeito à Política Agrícola Comum (PAC) e às garantias para manter os apoios ao rendimento dos agricultores.

França alertou que a abordagem do socialista português “não constitui uma base para um acordo”, deixando clara a sua oposição ao documento a cinco dias da cimeira extraordinária de 26 e 27 de novembro, na qual os líderes europeus tentarão aproximar as posições sobre as próximas contas comunitárias.

Já o chanceler alemão, Friedrich Merz, reconheceu que a nova proposta representa “um primeiro passo”, embora tenha alertado para o facto de o seu montante total “continuar a ser demasiado elevado”.

Merz considerou que um aumento do orçamento europeu superior a 40% é incompatível com os esforços de consolidação das finanças públicas que praticamente todos os Estados-Membros enfrentam. “Um orçamento da UE que cresce mais de 40% ao mesmo tempo simplesmente não se coaduna com as realidades atuais”, sublinhou num comunicado, no qual defendeu a necessidade de contas “modernizadas, realistas e exequíveis”, que respondam às prioridades europeias em matéria de competitividade, segurança e defesa.

O chanceler alemão alertou ainda para o facto de a nova proposta correr o risco de agravar os desequilíbrios existentes no atual quadro financeiro plurianual e exigiu correções no sistema de receitas para garantir uma repartição “justa e equitativa” dos encargos entre os Estados-Membros.

Além disso, insistiu que o próximo orçamento deve garantir um apoio “sólido, sustentável e plurianual” à Ucrânia, com a participação dos 27, uma vez que considera que a segurança europeia constitui uma responsabilidade partilhada que todos os países devem assumir.

Apesar das suas reservas, Merz agradeceu a Costa pelo seu “pragmatismo e empenho” na condução das negociações e mostrou-se disposto a trabalhar no sentido de alcançar um acordo antes do final de 2026, um objetivo que considera ser do interesse de toda a Europa.

Também a ministra sueca dos Assuntos Europeus, Jessica Rosencrantz, reconheceu que o novo documento representa “um passo na direção certa”, embora tenha alertado que os 27 ainda estão “muito longe de chegar a um compromisso”, ao considerar que o orçamento continua a ser demasiado elevado e que a contribuição da Suécia aumentaria excessivamente.

“A UE tem de tomar decisões difíceis sobre as suas prioridades, tal como todos nós fazemos em casa”, defendeu Rosencrantz, que insistiu também em que Estocolmo pretende um orçamento centrado na competitividade e na segurança da Europa, uma posição que, como recordou, mantém “desde o primeiro dia”.

A ministra sueca garantiu ainda que o seu Governo continuará a defender um orçamento “moderno e justo”, depois de ter alertado que, com a proposta atual, a contribuição da Suécia aumentaria “demasiado”.

O montante global proposto por António Costa para o Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034 é de 1 582,5 mil milhões de euros, a preços constantes de 2025, o que representa uma redução de 180,5 mil milhões de euros (10,2%) face à proposta inicial da Comissão Europeia.

A preços correntes, o orçamento proposto ascende a 1.780,9 mil milhões de euros, menos 204 mil milhões de euros (10,3%) do que os 1.984,9 mil milhões inicialmente propostos por Bruxelas.

Parlamento Europeu critica “orçamento mais reduzido”

A eurodeputada socialista Carla Tavares, correlatora do Parlamento Europeu para o próximo orçamento plurianual da União Europeia (UE) até 2034, também criticou este sábado, 21 de novembro, o “orçamento mais reduzido” proposto pelo presidente do Conselho Europeu, falando numa “Europa mais fraca”.

“Um orçamento comum mais reduzido significa uma Europa mais fraca e menos oportunidades para os seus cidadãos”, reagiu Carla Tavares em comunicado, no dia em que António Costa propôs cortes de 10% face à proposta inicial para o orçamento da UE de 2028 a 2034.

“A dimensão proposta para o próximo Quadro Financeiro Plurianual não está à altura das ambições da União e novos cortes na política de coesão não podem comprometer investimentos essenciais nas pessoas, nas regiões e nas comunidades”, elencou a responsável.

E alertou: “Não podemos prometer aos europeus mais segurança, competitividade, prosperidade e empregos dignos, enquanto reduzimos os recursos necessários para concretizar esses objetivos”.

Carla Tavares lembrou ainda que “o Parlamento Europeu apelou à apresentação de soluções para a habitação e tem alertado para a crise da acessibilidade dos preços”.

“Esperamos agora que o Conselho transforme este impulso em decisões concretas”, adiantou, vincando que “investir no futuro comum é dinheiro bem aplicado”.