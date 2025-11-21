Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Finlandesa Nokia investe 3,85 mil milhões de euros nos EUA para criar novas redes de IA
A gigante europeia desloca o seu eixo de inovação para a América, procurando um ecossistema de R&D avançado que a União Europeia parece não conseguir oferecer.
Ricardo Simões Ferreira
Numa jogada estratégica que evidencia a liderança tecnológica norte-americana, a Nokia anunciou esta sexta-feira, 21 de novembro, um plano de investimento massivo de 4 mil milhões de dólares (cerca de 3,85 mil milhões de euros) nos Estados Unidos. A empresa finlandesa, um dos bastiões tecnológicos da Europa, vira-se para o outro lado do Atlântico para desenvolver as infraestruturas críticas do futuro: as redes de conectividade impulsionadas por inteligência artificial.

Segundo a Reuters, a grande fatia deste investimento — cerca de 3,5 mil milhões de dólares (3,37 mil milhões de euros) — será canalizada exclusivamente para Investigação e Desenvolvimento (R&D). Uma enorme alocação de recursos em solo americano que sinaliza claramente como os EUA, e não a Europa, são hoje o terreno fértil para alcançar os avanços de ponta em IA.

Além da investigação, 500 milhões de dólares (481 milhões de euros) serão aplicados em despesas de capital e produção em estados como o Texas, Nova Jérsia e Pensilvânia, consolidando a dependência da empresa do "know-how" e da capacidade industrial norte-americana.

Este movimento surge num contexto de alinhamento geopolítico, tendo o Presidente finlandês, Alexander Stubb, confirmado que a Nokia foi tema de discussão numa reunião recente na Casa Branca com Donald Trump. A decisão reforça a ideia de que, para competir na vanguarda da revolução da IA, as empresas europeias sentem-se obrigadas a migrar os seus recursos mais valiosos para os EUA, onde encontram um ambiente de inovação que o velho continente tarda em replicar.

