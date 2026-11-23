A Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap) reúne, na tarde desta segunda-feira, 23 de novembro, o seu secretariado para uma tomada de posição relativamente ao estado das negociações salariais com o Governo, depois de uma proposta de aumento do subsídio de refeição para 6,15 euros.

Numa reunião, na quinta-feira passada, o Governo apresentou aos sindicatos da Administração Pública uma proposta que antecipa, para 2027, o valor do subsídio de refeição previsto para 2028, aumentando o valor em 30 cêntimos diários a partir do próximo ano.

O Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública 2026-2029, assinado em janeiro, estabelece que o subsídio de refeição, cujo valor se situa atualmente nos 6,15 euros, seja aumentado em 15 cêntimos por ano até 2029. No entanto, segundo esta proposta, o Governo compromete-se a pagar 6,45 euros diários em vez dos 6,30 euros previstos para o próximo ano, "em resposta às pretensões dos Sindicatos".

No final do encontro de quinta-feira passada, o secretário-geral da Fesap, José Abraão, considerou que a proposta do Governo é "uma pequena migalha" face ao aumento do custo de vista, mas admitiu que “é sempre melhor do que aquilo que já estava estabelecido". Apesar de considerar a proposta como “insuficiente”, face “às dificuldades das pessoas e das famílias”, o dirigente disse que iria pedir a realização de uma reunião suplementar com o Governo para dizer que “é curto e é pouco”.

O Governo mantém, além disso, a proposta de aumento dos valores das ajudas de custo e transporte em 5% a partir de novembro, conforme tinha sido anunciado no final de uma reunião negocial realizada em 12 de novembro, mas frisa que a proposta "não substitui o processo de negociação" em vigor, "o qual se prevê ter continuidade durante o primeiro trimestre de 2027".