Famílias sobre-endividadas estão a pedir cada vez mais créditos pessoais para pagar despesas básicas
Leonardo Negrão
Economia

Famílias sobre-endividadas estão a pedir cada vez mais créditos pessoais para pagar despesas básicas

O aumento do custo de vida e o crescente peso da habitação está a levar os portugueses a recorrerem cada vez mais aos créditos ao consumo e aos cartões de crédito para conseguirem pagar as despesas correntes como a alimentação.
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