Economia

Famílias gastam 604 euros no regresso às aulas e quase metade teme não conseguir pagar despesas

Gastos médios por filho com o início do ano letivo aumentam face ao ano passado. Um em cada três encarregados de educação tenciona pedir crédito para a educação e perto de metade não tem poupanças.
Rute Simão
Publicado a
Atualizado a
endividamento
regresso às aulas

