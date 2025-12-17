Eurostat confirma abrandamento da inflação para 2,1% na zona euro em novembro

A taxa de inflação anual foi, em novembro, de 2,1% na zona euro, confirmou esta quarta-feira, 17, o Eurostat, indicando que na União Europeia (UE) se fixou nos 2,4%.Na área do euro, a taxa de inflação - medida pelo Índice Harmonizado dos Preços ao Consumidor (IHPC) – recuou ligeiramente face à de 2,2% homóloga, mantendo-se estável na comparação com outubro.Na UE, o indicador abrandou para os 2,4%, face aos 2,5% registados em novembro de 2024 e outubro de 2025.De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, as menores taxas de inflação, medidas pelo IHPC em novembro foram apresentadas por Chipre (0,1%), França (0,8%) e Itália (1,1%).Por outro lado, as taxas de inflação anuais mais elevadas foram registadas na Roménia (8,6%), Estónia (4,7%) e Croácia (4,3%).Em Portugal, a taxa de inflação anual foi de 2,1%, em linha com a zona euro, abaixo dos 2,7% homólogos e acima dos 2,0% de outubro..Lagarde estima que inflação na zona euro se mantenha perto dos 2% nos próximos meses