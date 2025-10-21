Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Estudo revela que 76% dos portugueses mudam hábitos de compra devido à inflação

Este impacto é ainda mais notável entre os jovens de 18 a 24 anos, onde 86% afirmam ter-se adaptado à nova realidade económica, de acordo com um relatório da Too Good To Go.
A inflação está a influenciar significativamente os hábitos de compra dos portugueses, segundo um estudo recente da plataforma Too Good To Go, que destaca que 76% dos consumidores já mudaram as suas práticas devido ao aumento dos preços dos alimentos.

Este impacto é ainda mais notável entre os jovens de 18 a 24 anos, onde 86% afirmam ter-se adaptado à nova realidade económica.

Atualmente, o gasto médio mensal em supermercados é de 265 euros por pessoa, com mais da metade dos portugueses (51%) a fazer compras uma ou duas vezes por semana. A preferência recai sobre os hipermercados (80%), com uma crescente utilização das compras online, especialmente entre a faixa etária de 18 a 34 anos, onde 34% recorrem a este canal.

O estudo revela que a inflação não só altera o montante gasto, mas também as escolhas de produtos. Cerca de 86% dos consumidores estão a comprar mais produtos de marca própria, e 80% optam por alternativas mais acessíveis, como produtos em promoção ou formatos familiares. Para controlar os gastos, 64% dos portugueses fazem compras mais pequenas e frequentes, enquanto 54% optam pela compra a granel.

A diminuição do consumo é evidente em produtos como peixe (52%), carne (47%) e outros alimentos essenciais, como legumes e frutas. Apesar das dificuldades, 80% dos consumidores estão dispostos a mudar de supermercado por um que demonstre um maior compromisso ambiental. Os consumidores do futuro desejam supermercados que sejam mais económicos (82%), sustentáveis (57%) e que ofereçam mais produtos locais (50%).

Segundo Tiago Figueiredo, Interim Country Director da Too Good To Go em Portugal, “gerir o orçamento familiar tornou-se mais desafiante, e soluções como a Too Good To Go são cada vez mais importantes. Através da app, as famílias podem poupar nas refeições e salvar comida em perfeito estado, contribuindo para a redução do desperdício alimentar”, conclui.

De acordo com a empresa, até agora, foram salvas mais de 6,6 milhões de Surprise Bags em Portugal, um aumento de 75% de comida salva nos últimos dois anos. Em 2023, 3,7 milhões de Surprise Bags foram salvas, igualando a quantidade de refeições salvas nos primeiros quatro anos da missão da Too Good To Go no país.

Portugueses salvam na Too Good To Go mais de 1,8 milhões de refeições 
