“Estado agêntico”: Gonçalo Matias quer uma máquina pública com IA

Perante a plateia reunida esta segunda-feira, 9 de novembro, no Meo Arena, em Lisboa, Gonçalo Matias assumiu um tom assertivo na cerimónia inaugural da Web Summit: o Governo tem de abraçar a Inteligência Artificial (IA) ou arrisca-se a ficar obsoleto. O ministro da Reforma do Estado, a quem cabe a tutela das pastas mais tecnológicas do Executivo e o combate diário à burocracia, colocou a fasquia na capacidade política de acompanhar a revolução técnica em curso.

“A questão não é se a inteligência artificial vai mudar o Governo. A questão é se o Governo tem coragem de mudar com ela”, sublinhou Gonçalo Matias. Reconhecendo perante o ecossistema tecnológico “que há riscos” associados à nova vaga de inovação e que existem, hoje, “mais perguntas do que respostas”, o governante foi categórico ao afastar hesitações: esse contexto de dúvida “não é justificação para se ficar parado”.

Para o Executivo, a resposta assenta num programa articulado em “cinco compromissos” destinados a refundar a relação entre os serviços públicos e a sociedade.

O primeiro pilar passa pela “simplificação”, com o ministro a deixar claro que a tecnologia por si só não opera milagres organizacionais: “A tecnologia não resolve um processo que não funciona. Acelera-o.” É nesta triagem prévia que Gonçalo Matias vê janelas de oportunidade para ganhos reais de produtividade.

O segundo compromisso ataca a “barreira da burocracia”, com enfoque no licenciamento de “casas, negócios, fábricas”. O governante destacou o projeto LicencIA, sublinhando que o Executivo colocou “a IA a trabalhar onde a espera era mais longa”, e desafiou o auditório a imaginar “um Estado que diz sim mais depressa e não de forma clara”.

No setor da saúde, o terceiro compromisso, o governante apontou o potencial dos modelos analíticos, afirmando que a ferramenta “pode ver o que uma pessoa sozinha não consegue” e antecipar “onde surgirá o próximo constrangimento”, referindo que a sua aplicação prática “está já a reduzir os tempos de espera de anos para dias”. No domínio das infraestruturas e dos centros de dados, o ministro valorizou as vantagens geográficas de Portugal, sustentadas em energia limpa e na amarração de cabos submarinos intercontinentais. Avisou, contudo, que os centros de dados têm de ser “sustentáveis, responsáveis e bons vizinhos”, operando ligados à investigação científica e às startups nacionais.

A trave-mestra do plano culminou na defesa de um “Estado agêntico”, desenhado para inverter a sobrecarga que recai sobre o cidadão ao preencher papéis e percorrer balcões. Gonçalo Matias ambiciona um ecossistema com “agentes de IA que compreendam o que é preciso, falem uns com os outros e resolvam” as solicitações.

“Vamos pôr a IA a trabalhar. E vamos fazê-lo bem”, garantiu, prometendo que tudo decorrerá “à maneira europeia”, com respeito rigoroso pela “privacidade”. E rematou: “O futuro do Governo não será escrito por quem fica à espera de certezas”.

Arranque esta terça-feira

Apesar da abertura formal na noite de segunda-feira com os discursos institucionais no palco principal, o evento arranca verdadeiramente para o público em geral na manhã desta terça-feira, momento em que os quatro pavilhões da FIL abrem portas. A organização estima uma afluência superior a 71 mil participantes oriundos de mais de 160 países, mobilizando uma estrutura que reúne cerca de 3000 empresas expositoras, mais de 2700 startups, 1800 fundos e investidores internacionais de capital de risco, e perto de 1500 jornalistas e representantes dos media globais.

O contingente empresarial volta a contar com forte representação de gigantes da tecnologia e líderes corporativos mundiais. Entre as presenças de topo e parceiros do certame constam nomes como a Google Cloud, IBM, Meta, Apple, Intel, Qualcomm, Cisco, Microsoft, Lenovo e Spotify, a par de novos atores em rápida ascensão no universo dos modelos fundacionais, agentes autónomos e robótica incorporada - como a Cerebras, a Replit, e as tecnológicas de ponta chinesas AgiBot, Unitree, MiniMax e Galbot. A conferência reúne ainda oradores de relevo internacional, decisores regulatórios da UE e fundadores de novos unicórnios europeus e norte-americanos.

De terça a quinta-feira, as portas dos pavilhões da FIL abrem diariamente ao público a partir das 09h00, prolongando-se os debates nos palcos temáticos, a mostra das startups e as reuniões de negócio até ao encerramento oficial do recinto às 17h30 - hora a partir da qual as atividades de networking transitam para o programa noturno Night Summit em vários pontos de Lisboa.