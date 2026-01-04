Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Montenegro (primeiro-ministro) e Rosário Palma Ramalho (ministra do Trabalho).
Luís Montenegro (primeiro-ministro) e Rosário Palma Ramalho (ministra do Trabalho).Foto: Leonardo Negrão
Economia

Estabilidade no emprego é o "principal motor" dos salários em Portugal e é boa para a economia

Estudo divulgado pelo Banco de Portugal diz que estabilidade contratual é melhor para o avanço de rendimentos. Trabalhadores que ficam nas empresas “são o principal motor do crescimento salarial”.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
