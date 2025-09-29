Em negociações com Impresa, grupo italiano tem como desafio ser principal operadora de TV e media na Europa

O grupo italiano MFE - MediaForEurope, que está a negociar uma eventual participação na Impresa, tem como desafio ser o principal operador de TV e media da Europa, de acordo com o presidente executivo (CEO), Pier Silvio Berlusconi."A MFE terminou o seu 10.º semestre consecutivo com resultados positivos e um crescimento contínuo nos lucros. Estes resultados, somados ao nosso trabalho, dão-nos a estabilidade necessária para enfrentar o desafio de nos tornarmos o principal operador de TV e media da Europa", afirma o CEO da MFE - MediaForEurope, no comunicado de resultados do primeiro semestre, na semana passada.Entre janeiro e junho, o lucro subiu 24,4% homólogos para 130,2 milhões de euros, com receitas consolidadas de 1.436,8 milhões de euros, menos 2,7% do que um ano antes.O grupo tem como acionista maioritário a Fininvest, detida pela família do antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi.A Fininvest tem atividade em vários setores em Itália: telecomunicações, media - a editora Mondadori e o grupo de televisão Mediaste -, banca, como também no desporto, com o clube de futebol Monza A.C.A MediaForEurope, que conta ainda entre os seus acionistas com Simon Fiduciaria e Vivendi, está cotada nas bolsas de Milão e de Madrid e detém a 100% a Mediaset e a Mediasetespaña.Em 2021, a MFE consolidou a Mediaset Itália e Mediaset España, e este mês tornou-se acionista maioritária da emissora alemã ProSiebenSat.1 Media ao adquirir uma participação de 75,61% através de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), sendo que esta operação dá-lhe 'músculo' para competir com as plataformas globais de 'streaming'.Em Itália, tem três canais generalistas – Canale 5, Italia 1 and Retequattro –, que de acordo com o grupo são "líderes em Itália entre o público-alvo comercial (i.e., na faixa etária dos 15 aos 64 anos) e a escolha preferida dos anunciantes".Conta ainda com 12 canais gratuitos: Iris, La5, Mediaset Italia2, Mediaset Extra, Top Crime, 20, Cine34, Focus, 27Twentyseven, Boing, Cartoonito e o canal de notícias TgCom24. "O 'hub' Mediaset é líder de audiências em Itália", refere o MFE, no seu 'site'.Com cinco estações de rádio - RadioMediaset with the R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Montecarlo -, tem produção de televisão e de filmes, está envolvido na produção e distribuição de filmes através da subsidiária Medusa Film, bem como 'streaming' com a sua plataforma 'online' Mediaset Infinity.Ainda em Itália, opera na publicidade através de duas empresas de venda de publicidade detidas por si (Publitalia '80 e Digitalia '08) e detém uma 'joint-venture' 50-50 com a Mondadori na empresa de venda de publicidade Mediamond.Em Espanha, a Mediaset detém dois canais generalistas - Telecinco e Cuatro - e cinco canais temáticos - Divinity, Factoria de Ficcion, Boing, Energy e Be Mad.A Mediaset España, que produz e transmite mais de 3.023 horas de notícias, tem também a plataforma de 'streaming' e vende publicidade televisiva aos canais da empresa através da subsidiária Publiespaña. .Dona da SIC confirma negociações com grupo da família de Berlusconi para venda de “participação relevante”. No domingo, dia 28 de setembro, ao final do dia, a Impresa divulgou um segundo esclarecimento, a pedido da CMVM, em que refere que, "de acordo com informação prestada pela sua acionista maioritária, no âmbito das negociações tornadas públicas com o grupo MFE não se encontra afastada a possibilidade da aquisição por este de uma participação relevante (direta ou indireta) para efeitos de controlo na Impresa, reiterando que, nesta data, não existe qualquer acordo vinculativo para o efeito".Contactada pela Lusa, fonte oficial da MFE disse que neste momento não está a fazer comentários sobre o tema.De acordo com a notícia de sexta-feira do jornal italiano Il Messaggero, na reunião do Conselho de Administração da MFE, dois dias antes, em Cologno Monzese [sede], que "aprovou o relatório semestral, o CFO [administrador financeiro] Marco Giordani informou (...) sobre a retoma das negociações com a Impresa"..CMVM levanta suspensão da negociação das ações da Impresa, que já dispararam 61%