Duck.ai: um editor de imagem para o anonimato

A DuckDuckGo deu um passo decisivo na democratização da Inteligência Artificial privada com a mais recente atualização da plataforma Duck.ai. Lançada oficialmente com melhorias de performance este mês, a nova funcionalidade de edição de imagem permite transformar fotografias através de comandos de texto simples — como noutros editores de IA —, mas elimina os riscos de vigilância digital.Aqui o utilizador pode carregar uma imagem e, com um único comando (como “remove o fundo” ou “muda a iluminação”), a IA processa a alteração sem que seja necessário criar uma conta ou fornecer um e‑mail.A “magia” da privacidade reside no processamento por proxy. A DuckDuckGo remove o endereço IP e os metadados do utilizador antes de enviar o pedido para os modelos de IA (como os da OpenAI, Anthropic ou Meta).Além disso, as imagens e os resultados não são armazenados nos servidores da empresa — ficam guardados apenas na cache local do navegador. A sua persistência depende das definições do próprio browser, mas não são usados para treinar modelos de terceiros, garante a empresa.A DuckDuckGo, que se tem destacado por criar apps que colocam a privacidade em primeiro lugar, tenta, assim, provar que é possível unir a potência da IA moderna à filosofia de “zero rasto”, oferecendo uma ferramenta rápida, gratuita e, acima de tudo, anónima.