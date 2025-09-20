Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O drone Skydweller, com a envergadura de um Being 747, é baseado no famoso avião Solar Impulse 2.
O drone Skydweller, com a envergadura de um Being 747, é baseado no famoso avião Solar Impulse 2.Skydweller Aero
Economia

Drone solar “seria uma excelente ferramenta para fazer valer os direitos de Portugal”

Robert Miller CEO da Skydweller Aero fala com o DN/DV sobre o futuro da aviação, os desafios de criar um drone movido a energia solar capaz de voar durante meses e como a sua tecnologia pode ser um fator de mudança para a segurança e soberania de Portugal. Na próxima primavera, irá estabelecer uma base nas Canárias, mas antevê como os Açores seriam local de excelência para o tipo de missões de vigilância para que a aeronave foi concebida.
Publicado a
Loading content, please wait...
Segurança
Tecnologia
Defesa
Inovação
Skydweller
Skydweller Aero
Diário de Notícias
www.dn.pt