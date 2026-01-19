Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os presidentes Javier Milei (Argentina), Luis Lacalle Pou (Uruguai), Ursula von der Leyen (UE), Lula de Silva (Brasil e Santiago Peña (Paraguai) juntos no Mercosul.
Os presidentes Javier Milei (Argentina), Luis Lacalle Pou (Uruguai), Ursula von der Leyen (UE), Lula de Silva (Brasil e Santiago Peña (Paraguai) juntos no Mercosul.FOTO: EPA/SOFIA TORRES
Economia

Divisão sobre acordo UE-Mercosul ameaça ratificação no Parlamento Europeu

Governo e CIP veem oportunidades no azeite, vinho e queijos, mas agricultores estão apreensivos. Esta quarta-feira, eurodeputados votam para fiscalizar legalidade do acordo assinado este sábado.
Carla Aguiar
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Agricultura
Ministro da Agricultura
edição impressa
Acordo UE-Mercosul

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt