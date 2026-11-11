Discord escolhe Lisboa para abrir o seu primeiro polo de engenharia fora dos EUA

O Discord vai instalar em Lisboa o seu primeiro centro de engenharia fora dos Estados Unidos. A tecnológica norte-americana, que conta já com uma representação corporativa europeia em Amesterdão, escolheu a capital portuguesa para criar uma unidade técnica dedicada ao desenvolvimento de componentes estruturais da sua plataforma global.

O anúncio oficial foi articulado no contexto da dinâmica tecnológica da Web Summit, com a liderança técnica da empresa, encabeçada pelo cofundador e diretor de tecnologia (CTO), Stanislav Vishnevskiy, a sublinhar o potencial do ecossistema local e a qualidade do talento na área das engenharias.

O projeto contou com o acompanhamento institucional do município de Lisboa e da rede da Fábrica de Unicórnios.

A decisão mereceu igualmente destaque por parte da diplomacia portuguesa nos EUA. Numa reação pública a partir de Silicon Valley, o cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Filipe Ramalheira, classificou a escolha como "um forte voto de confiança no talento de engenharia português e na próspera comunidade tecnológica de Lisboa", manifestando satisfação por ver a empresa "aprofundar a sua presença em Portugal".

Ao contrário de estruturas centradas em apoio ao cliente ou operações satélite, o polo de Lisboa terá responsabilidades diretas sobre a chamada "core tech" da plataforma. Entre as áreas de intervenção atribuídas à equipa local estão a fiabilidade das infraestruturas de rede, o processamento de áudio e vídeo de baixa latência à escala mundial, a gestão de dados e o desenvolvimento de ferramentas de moderação e segurança.

O plano de expansão prevê a contratação de cerca de 30 profissionais qualificados até ao final de 2027. A tecnológica iniciou já o processo de recrutamento para funções estratégicas, incluindo o cargo de diretor de engenharia e líder do polo (Engineering Director & Site Lead), gestores de engenharia de dados e engenheiros de software seniores. A operação adotará um modelo de trabalho híbrido, com os colaboradores a exercerem funções no escritório entre três a quatro dias por semana.

A chegada do Discord reforça o posicionamento de Lisboa na captação de centros de desenvolvimento de gigantes digitais globais, consolidando a cidade como um dos principais eixos de competências de engenharia de software na Europa.