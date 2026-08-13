Custo do trabalho cresce 5,4% no segundo trimestre

O Índice do Custo de Trabalho acelerou para 5,4% em termos homólogos no 2.º trimestre de 2026, acima dos 5,3% do trimestre anterior, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira, 13.

O crescimento do índice que mede os custos por hora efetivamente trabalhada resulta de dois movimentos combinados: um aumento do custo médio por trabalhador de 4,9% e uma redução de 0,4% nas horas efetivamente trabalhadas por trabalhador. Nesta ótica, o INE sublinha que o aumento do custo médio foi transversal a todas as atividades económicas.

Por componentes, os custos salariais por hora efetiva subiram 5,4% e os restantes custos aumentaram 5,2% face ao mesmo período de 2025. Setorialmente, os maiores ganhos médios verificaram‑se na Construção (+6,5%) e os menores na Administração Pública (+4,4%).

A queda das horas efetivas ocorreu em todos os setores, sendo que os serviços registaram a maior redução (-0,6%), enquanto a indústria e a construção tiveram decréscimos mais moderados (-0,1%). Em consequência, o índice cresceu em todas as atividades, com a Construção a registar a subida mais acentuada (+6,7%).