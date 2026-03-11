Dacia Bigster eleito Carro do Ano 2026

O Dacia Bigster é o grande vencedor da edição deste ano do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal, sucedendo ao Citroën C3. O topo de gama da Dacia - marca de origem romena do Grupo Renault - fechou a noite com três prémios. Não só passa a ter o direito a usar o título de Carro do Ano 2026, como também venceu a classe de SUV Compacto do Ano, com a versão Hybrid-G 150 4x4, que lhe garantiu ainda a conquista do prémio Tecnologia e Inovação.Essa versão terá sido decisiva para o voto dos jurados. O Bigster Hybrid-G 150 4x4 é o todo-o-terreno mais barato à venda em Portugal e estreia uma solução motriz inovadora. A nova motorização combina um motor mild-hybrid 1.2l de 48V, com 140 cv, no eixo dianteiro, com um motor elétrico de 31 cv no eixo traseiro. No total, o sistema pode chegar aos 150 cv de potência máxima, sendo que a conjugação dos dois depósitos - gasolina e GPL - garante autonomias bastante interessantes. Este é o primeiro sistema no mercado a combinar uma solução híbrida, bi-fuel com a tração integral, resultando em consumos baixos e pouco habituais num 4x4.A edição deste ano do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026 contou com 92 candidaturas - foi a mais concorrida de sempre - com os diferentes modelos e versões divididos em oito classes. Desses 92 candidatos, 28 estavam a concurso para o título de Carro do Ano.Os 15 jurados, em representação de alguns dos principais órgãos de comunicação social do país, passaram os últimos meses em testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso. A avaliação centrou-se em temas como o design, as performances, a segurança, o preço ou a sustentabilidade ambiental.o Vencedores das classes Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026 . PERSONALIDADE DO ANOA Comissão Executiva do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026 atribuiu o prémio Personalidade do Ano a Teresa Lameiras.Com uma carreira que começou na Comunicação Social, mais precisamente na Rádio Renascença, Teresa Lameiras teve um percurso marcante no setor automóvel, numa relação que começou em 1989. Em 2003, assumiu as rédeas do Marketing e da Comunicação da Seat em Portugal. Foi ainda responsável pelo lançamento da marca Cupra e entre 2021 e 2025 foi diretora de Comunicação e marca do grupo SIVA/PHS.o O Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal é uma iniciativa do grupo Impresa, através da SIC Notícias e do Expresso.