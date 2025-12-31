Cumprida condição da banca para acordo da Impresa com a italiana MFE

O acordo da Impresa com a italiana MFE - MediaForEurope, na qual esta passa a deter 32,934% da dona da SIC, dependia de duas condições, sendo que aquela relacionada com a banca já se verificou."Foi hoje recebida, pela Sociedade, a confirmação, por parte das instituições de crédito relevantes, de que estas não exercerão (e, nos casos aplicáveis, a renúncia ao exercício de) quaisquer direitos ao abrigo dos respetivos contratos de financiamento celebrados pela Sociedade e/ou pelas suas subsidiárias que resultem da celebração do Acordo de Investimento e a execução dos atos nele previstos", lê-se num comunicado enviado esta quarta-feira (31 de dezembro) à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Esta era uma condição precedente do acordo com a MFE, o qual ainda está sujeito a outra, que inclui a CMVM não impor lançamento de OPA.Desta forma, o Acordo de Investimento "está ainda sujeito, conforme comunicado ao mercado datado de 26 de novembro de 2025, à verificação de uma condição precedente ainda pendente de confirmação, por parte da CMVM", indica a Impresa.Essa condição consiste na "confirmação, por parte da CMVM, de que o acordo de investimento e os atos nele previstos não impõem à MFE o dever de lançamento de oferta pública de aquisição [OPA] sobre a totalidade das ações e de outros valores mobiliários emitidos pela Impresa que confiram direito à sua subscrição ou aquisição".A Impresa salienta que "manterá o mercado informado dos desenvolvimentos relevantes subsequentes, nomeadamente da verificação da condição precedente acima referida e da subsequente concretização do aumento de capital aprovado na Assembleia Geral de 29 de dezembro de 2025, em estrito cumprimento das suas obrigações legais e regulamentares"..Italiana MFE passa a deter 32,934% da Impresa e família Balsemão mantém controlo do grupo