O indicador de confiança dos consumidores aumentou em novembro após ter diminuído nos três meses anteriores e o clima económico, baseado em inquéritos às empresas, estabilizou, divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com os inquéritos de conjuntura do INE, o indicador de confiança dos consumidores foi impulsionado pelos contributos positivos das perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país, da situação financeira do agregado familiar e da realização de compras importantes por parte das famílias.

Em sentido contrário, as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar registaram um contributo “ligeiramente negativo”.

Já o indicador de clima económico estabilizou em novembro, após ter diminuído nos dois meses anteriores, com os indicadores de confiança a diminuírem no comércio e na construção e obras públicas e aumentarem na indústria transformadora e nos serviços.