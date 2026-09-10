Conferências do Estoril trazem a Portugal viúva de Alexei Navalny e Nobel da Paz iraniana

A 10.ª Edição das Conferências do Estoril contará com a presença de Yulia Navalnaya, ativista política e líder da oposição russa, da prémio Nobel da Paz Shirin Ebadi e do ex-primeiro-ministro italiano Enrico Letta, indicou esta quinta-feira, 10 de setembro, fonte da organização.

A iniciativa, coorganizada pela Nova SBE e pela NOVA Medical School, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais (este ano eleita Capital Europeia da Democracia 2026) e do Turismo de Portugal, vai decorrer nos dias 29 e 30 de outubro no ‘campus’ de Carcavelos da Nova SBE.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a organização refere que a edição de 2026 tem como tema “Reignite Democracy” (“Reacender a Democracia”) e parte da ideia de que a democracia não se mantém apenas através de eleições ou instituições, mas também da participação, educação, confiança e capacidade de discordar sem destruir o espaço comum.

As Conferências do Estoril propõem-se a transformar o debate em ação, reunindo diferentes gerações, geografias e áreas de conhecimento, pelo que a edição volta a convocar líderes políticos, académicos, ativistas, empresários, investigadores e jovens líderes para pensar o futuro da democracia e os desafios que hoje a atravessam.

Políticas, Paz Global, Educação, Saúde & Preparação e Inteligência Artificial & Tecnologia são as cinco grandes conversas que estruturam a edição, atravessadas por questões como a credibilidade das instituições, a paz, a literacia e participação cívica, a equidade no acesso à saúde, a desinformação e o impacto da inteligência artificial no discurso democrático e na integridade eleitoral.

Como destaques estão confirmados como oradores as presenças de Yulia Navalnaya, viúva do antigo opositor Alexei Navalny e atual líder da oposição russa, economista e uma das figuras mais reconhecidas da luta democrática e anticorrupção na Rússia. Formada em Relações Económicas Internacionais pela Plekhanov Russian University of Economics, participou ao lado do marido na defesa da mudança democrática no país.

Após a morte de Alexei Navalny, na prisão em fevereiro de 2024, anunciou que daria continuidade ao trabalho do marido. Atualmente, preside ao conselho consultivo da International Anti-Corruption Foundation e, em 2024, foi eleita presidente da Human Rights Foundation, assumindo um papel que a tem projetado como uma espécie de “primeira-dama” da luta anticorrupção russa.

Shirin Ebadi, Prémio Nobel da Paz, advogada, escritora e ativista iraniana dos direitos humanos, foi a primeira mulher juíza no Irão e, após ter sido afastada do cargo a propósito da Revolução Islâmica de 1979, fundou e cofundou várias organizações de defesa dos direitos humanos, incluindo o Defenders of Human Rights Centre, em Teerão. Ebadi é autora de vários livros, entre os quais Iran Awakening (O Despertar do Irão) e Until We Are Free (Até Que Sejamos Livres).

Por seu lado, Enrico Letta, ex-primeiro-ministro de Itália, junta-se igualmente ao painel de oradores confirmados. Político e académico com um percurso fortemente ligado aos assuntos europeus, foi também ministro da Indústria e do Comércio e eurodeputado antes de assumir a chefia do Governo italiano entre abril de 2013 e fevereiro de 2014.

Letta é presidente do Instituto Jacques Delors desde 2016 e, em 2024, assumiu funções como reitor da IE School of Politics, Economics and Global Affairs, em Madrid. Em 2024, apresentou ao Conselho Europeu o relatório “Much More Than a Market” (Muito Mais do Que Um Mercado), dedicado ao futuro do Mercado Único Europeu.

A 10.ª edição das Conferências do Estoril vai contar também com a presença de Maria Luís Albuquerque, comissária europeia para a Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercado de Capitais; Gonçalo Saraiva Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado; Helena Canhão, secretária de Estado da Ciência e Inovação, Miguel Stilwell d’Andrade, vice-presidente do conselho de administração e presidente-executivo da EDP, e Maria João Carioca, co-presidente-executiva e diretora financeira da Galp.

Entre os mais de 30 nomes já confirmados encontram-se também Annamaria Lusardi, investigadora italiana do Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) e diretora da Financial Decision-Making Initiative em Itália, Emilio J. Castilla, professor no MIT Sloan School of Management, Mathew Prince, cofundador e CEO da CloudFlare, e Trudie Lang, especialista em investigação em saúde global e líder da The Global Health Network.

“A edição de 2026 assume a democracia como uma construção quotidiana, num contexto marcado pela erosão da confiança nas instituições, pela polarização, pelos conflitos armados e por tecnologias capazes de transformar a forma como se produz, distribui e valida informação”, indicou a organização do evento.

O programa, acrescentou, foi desenhado para ir além do palco, combinando keynotes, debates plenários, testemunhos na primeira pessoa, encontros entre setores e gerações, workshops e sessões de trabalho.