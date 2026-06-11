Companhias aéreas devem 53 milhões a passageiros por atrasos e cancelamentos
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Companhias aéreas devem 53 milhões a passageiros por atrasos e cancelamentos

Número de disrupções nos aeroportos nacionais aumentou nos primeiros cinco meses do ano. Até maio, 4,5 milhões de passageiros foram afetados por atrasos e cancelamentos. EasyJet e Sata lideram incidentes.
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