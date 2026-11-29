Os preços dos combustíveis descem a partir desta segunda-feira, dia 30 de novembro, nos postos de abastecimento do continente, com o gasóleo simples a recuar 7,2 cêntimos por litro e a gasolina simples 95 a baixar 4,2 cêntimos, refletindo a queda das cotações internacionais e um novo ajustamento fiscal do Governo que trava uma redução mais acentuada nas bombas.

Com esta atualização semanal, o preço médio do gasóleo simples passa a situar-se em 1,963 euros por litro, regressando a valores abaixo da barreira psicológica dos dois euros, depois de ter fechado a semana passada nos 2,035 euros, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Já a gasolina simples 95 passa de uma média de 1,851 euros para 1,810 euros por litro, prolongando a trajetória de alívio verificada nas últimas semanas.

Na prática, encher um depósito padrão de 50 litros com gasóleo simples custa agora cerca de 98,15 euros, o que representa uma poupança de 3,60 euros face aos 101,75 euros pagos até domingo. Para atestar a mesma capacidade com gasolina simples 95, os automobilistas desembolsam 90,50 euros, menos 2,05 euros do que os 92,55 euros exigidos na semana anterior.