Combustíveis: Travão fiscal reduz alívio na hora de atestar a partir desta segunda-feira
Os preços dos combustíveis descem a partir desta segunda-feira, dia 30 de novembro, nos postos de abastecimento do continente, com o gasóleo simples a recuar 7,2 cêntimos por litro e a gasolina simples 95 a baixar 4,2 cêntimos, refletindo a queda das cotações internacionais e um novo ajustamento fiscal do Governo que trava uma redução mais acentuada nas bombas.
Com esta atualização semanal, o preço médio do gasóleo simples passa a situar-se em 1,963 euros por litro, regressando a valores abaixo da barreira psicológica dos dois euros, depois de ter fechado a semana passada nos 2,035 euros, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Já a gasolina simples 95 passa de uma média de 1,851 euros para 1,810 euros por litro, prolongando a trajetória de alívio verificada nas últimas semanas.
Na prática, encher um depósito padrão de 50 litros com gasóleo simples custa agora cerca de 98,15 euros, o que representa uma poupança de 3,60 euros face aos 101,75 euros pagos até domingo. Para atestar a mesma capacidade com gasolina simples 95, os automobilistas desembolsam 90,50 euros, menos 2,05 euros do que os 92,55 euros exigidos na semana anterior.
Sem o corte no benefício fiscal, a queda seria de 8,5 cêntimos no gasóleo e cinco na gasolina; com o ajuste, a poupança encolhe.
A descida nas bombas só não é mais expressiva porque o Executivo reduziu o desconto extraordinário e temporário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), através de uma portaria publicada na sexta-feira em Diário da República. Antes desta intervenção tributária, as projeções do setor e do Automóvel Club de Portugal (ACP) apontavam para um recuo de 8,5 cêntimos por litro no gasóleo e de cinco cêntimos na gasolina. Somando o efeito do IVA a 23%, o corte no benefício fiscal absorve 1,28 cêntimos na queda do gasóleo e 0,85 cêntimos na da gasolina.
Com a entrada em vigor das novas taxas unitárias fixadas pelo Governo – 298,45 euros por mil litros no gasóleo rodoviário e 474,80 euros na gasolina sem chumbo –, a redução fiscal acumulada divulgada nos postos de abastecimento passa a ser de 19,2 cêntimos por litro no gasóleo e de 17,1 cêntimos na gasolina, já incluindo o impacto do IVA.
Esta descida prolonga para sete semanas consecutivas o recuo da gasolina simples 95 e para quatro semanas seguidas o alívio no gasóleo simples, acelerando a tendência registada na semana passada – altura em que o gasóleo tinha baixado apenas 3,8 cêntimos e a gasolina 3,1 cêntimos por litro. Só durante o mês de novembro, os dois combustíveis acumulam quedas acima de 20 cêntimos.