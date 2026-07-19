Combustíveis. Famílias correm às bombas para fintar novo aumento dos preços
Paulo Spranger
Economia

Combustíveis. Famílias correm às bombas para fintar novo aumento dos preços

O preço dos combustíveis volta a ficar mais caro esta semana, com o litro do gasóleo a aumentar cerca de 11,3 cêntimos e o da gasolina 5,8 cêntimos, aproximando ambos da fasquia dos dois euros por litro. De férias marcadas, famílias encheram os postos de abastecimento no fim de semana para fugir das subidas.
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