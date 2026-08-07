Clientes no mercado livre de eletricidade sobem 1,9% e consumo cresce 3,8% em junho

O mercado liberalizado de eletricidade totalizou cerca de 5,8 milhões de clientes em junho e um consumo anualizado de 46.465 gigawatts/hora, um aumento homólogo de 1,9% em clientes e de 3,8% em consumo.Segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o mercado livre de eletricidade ganhou 10.324 clientes em junho face a maio, para 5.849.761, enquanto o mercado regulado perdeu 2.965 clientes, para um total de 779.152.Em junho, 70.359 clientes mudaram de fornecedor no mercado liberalizado.No final de junho, o consumo no mercado livre representava 88,2% do número total de clientes e 95,4% do consumo em Portugal continental.Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a posição como principal operador no mercado livre, tanto em número de clientes (58,4%) quanto em consumo (38,8%). Face a maio, a quota desceu 0,2 pontos percentuais em número de clientes e aumentou 0,4 pontos percentuais em termos de consumo.A Endesa reduziu também as quotas em 0,2 pontos percentuais, face ao mês anterior, enquanto a Goldenergy, a Iberdrola e a MEO Energia registaram um aumento entre 0,1 e 0,2 pontos percentuais.Já em termos homólogos, a EDP Comercial foi o comercializador que perdeu mais quota de clientes (1,4 pontos percentuais) e a Iberdrola o que perdeu mais quota em consumo (3,2 pontos percentuais).Inversamente, a MEO Energia foi, em termos homólogos, o comercializador com maior ganho de quota em número de clientes (1,1 pontos percentuais), e a Galp quem ganhou mais quota em termos de consumo (2,8 pontos percentuais).Em junho, a Goldenergy foi o comercializador que realizou a maior captação de clientes em número absoluto, tendo ganho cerca de 44% do número de clientes que mudaram de comercializador, o que representou um ganho líquido na carteira de clientes de 1,8%, face ao mês anterior.A MEO Energia foi o comercializador com a segunda maior percentagem de captação de clientes, tendo ganho 28% do número de clientes que mudaram de comercializador, com um ganho líquido na carteira de clientes de 2,5%, relativamente a maio.Já a Iberdrola e a Repsol foram a terceira e a quarta em captação de clientes, ambas com um ganho de 9% no número de clientes, enquanto a EDP e a Endesa registaram perdas de clientes.Numa análise por segmento de cliente, entre os clientes residenciais a liderança é da EDP, que reduziu em 0,1 pontos percentuais a quota face a maio (53,4% do consumo).Também a Endesa e a Galp diminuíram as quotas, em 0,1 pontos percentuais, face ao mês anterior.A Goldenergy, a MEO Energia e o conjunto de comercializadores agrupados na rubrica “Outros” aumentaram a quota em 0,1 pontos percentuais, comparativamente a maio.Relativamente ao mês homólogo, a Endesa registou a maior perda de quota em consumo neste segmento (1,3 pontos percentuais), com a MEO Energia a apresentar o maior ganho (1,2 pontos percentuais).Já no segmento de pequenos negócios, a EDP desceu a quota em 0,1 pontos percentuais, continuando a ser o comercializador com maior representatividade em termos de consumo (46,7%).Em junho, a EDP manteve-se como o comercializador com maior representatividade em termos de consumo no segmento de clientes industriais (27,2%), mantendo-se face a maio. No segmento dos grandes consumidores, a EDP passou a liderar o segmento (25,1%), tendo aumentado a quota em 2,4 pontos percentuais, comparativamente a maio.A concentração de mercado reduziu 0,6 pontos percentuais em número de clientes e registou uma subida de 1,0 ponto percentual em termos de consumo, face ao mês anterior..Clientes no mercado livre de eletricidade sobem 2% e consumo cresce 10,3% em janeiro\n\n\n\n\n