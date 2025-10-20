Clientes burlados manifestam-se à frente do Eurobic/Grupo Abanca

Um grupo de 10 clientes do Eurobic/Abanca manifestou-se esta segunda-feira, 20 de outubro, frente à sede do banco, em Lisboa, que acusam de nada fazer após terem sido lesados em milhares de euros que dizem ter sido transferidos sem a sua autorização.Os clientes empunhavam cartazes com frases como 'confiamos o nosso dinheiro no Eurobic/Abanca, fomos roubados' e 'o dinheiro era nosso, a culpa é vossa'.. Segundo disseram à Lusa, o banco "lava as mãos" afirmando que cumpriu os procedimentos e os clientes deram as ordens de transferência e também do Banco de Portugal não obtiveram resposta às suas reclamações.Os clientes fizeram queixas na Justiça e aguardam o desenrolar do processo no Ministério Público.. Segundo Elisabete Rebelo, que tem a empresa Rotunda Peças, ao fazer uma transferência na conta da sua empresa na Internet estranhou o que lhe era pedido, contactou a sua agência e foi uma trabalhadora que a pôs em contacto com um funcionário do banco de Lisboa.Foi esse funcionário que deu as instruções de como proceder na transferência e, depois disso, saíram da conta da sua empresa 85 mil euros."O banco lava as mãos. Se eu entrei num site fraudulento foi o banco que me mandou entrar, a responsabilidade é do banco, eu pago-lhes para guardar o meu dinheiro e os meus dados pessoais", afirmou.Esta cliente diz que atualmente conhece 15 clientes que foram lesados na mesma altura (junho/julho deste ano), mas que tem informações que lhes dão conta de centenas de lesados e afirmou que o grupo não se ficará por aqui e prepara mais manifestações.