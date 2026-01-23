ChatGPT tem agora sistema de previsão de idade para reforçar segurança

A OpenAI iniciou esta semana o lançamento global de um novo sistema de previsão de idade para os utilizadores do ChatGPT. A medida marca uma transição no modelo de segurança da plataforma, que deixa de depender exclusivamente da data de nascimento declarada no momento do registo para adotar uma análise proativa baseada no comportamento e na interação com a Inteligência Artificial.Historicamente, as restrições de idade em plataformas digitais baseavam-se num sistema de confiança na informação fornecida pelo utilizador. Com esta atualização, a OpenAI introduz modelos preditivos que analisam diversos sinais para estimar a idade do utilizador. Entre os critérios avaliados estão os padrões de linguagem, o contexto das interações e os horários de atividade da conta.Caso o sistema identifique que a idade do utilizador é inferior a 18 anos, são ativadas salvaguardas automáticas. Estas restrições visam limitar a exposição de menores a conteúdos potencialmente prejudiciais, incluindo temas relacionados com automutilação, distúrbios alimentares ou representações gráficas de violência.Como descobrir?É importante notar que o ChatGPT não revela a idade do utilizador através do chat. Se questionado diretamente sobre "que idade tenho?", o modelo responderá que não possui acesso a informações pessoais. A previsão ocorre numa camada de sistema superior, invisível na conversa direta.Para verificar esta classificação, o utilizador deve consultar o menu de definições, onde surgirão rótulos como "Conta de Menor" ou "Restrições de Adolescente" em secções dedicadas à segurança. Adicionalmente, a recusa sistemática do modelo em abordar temas maduros serve como um indicador indireto da classificação etária atribuída pelo algoritmo.Nos casos em que a idade do utilizador seja incorretamente prevista pelo algoritmo, a OpenAI disponibiliza um processo formal de contestação. A correção requer que o utilizador inicie uma verificação de identidade através da plataforma parceira Persona. Este procedimento exige a submissão de um documento de identificação oficial (como o Cartão de Cidadão ou Passaporte) e a realização de uma recolha biométrica facial (selfie) em tempo real.Uma vez confirmada a maioridade, a previsão algorítmica é substituída pela idade real, levantando-se permanentemente as restrições de conteúdo. Este passo é também essencial para o futuro acesso ao "modo adulto" (NSFW), previsto para o primeiro trimestre de 2026, que permitirá interações sem filtros de segurança standard.A funcionalidade será adaptada às normas do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) na União Europeia, garante a OpenAI. A empresa norte-americana assegura que os dados utilizados para a previsão são processados com foco na segurança, embora a medida continue a suscitar debates sobre o equilíbrio entre a proteção de menores e a privacidade comportamental dos utilizadores.