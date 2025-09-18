CEO da Ryanair acusa ANA de aumentar taxas para pagar novo aeroporto

O presidente executivo (CEO) da Ryanair, Michael O’Leary, acusou esta quinta-feira (18 de setembro), em Lisboa, a ANA de estar a aumentar as taxas aeroportuárias para financiar o novo aeroporto em Alcochete.“A ANA está a falar em aumentar os custos do aeroporto para financiar Alcochete”, disse.O’Leary acusou a empresa de “pedir aos passageiros no Porto e em Lisboa para começarem a pagar custos altos” para que a ANA possa construir “um aeroporto que os passageiros não vão usar até 2037”.O CEO insistiu nas criticas à ANA por aumentar as taxas aeroportuárias e defendeu que os passageiros na Europa “só pagam por uma instalação quando a estão a usar”.O Governo já havia posto em causa a validade da proposta da ANA de aumentar as taxas aeroportuárias a partir de 2026 para financiar a construção do novo aeroporto de Lisboa, de acordo com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.“Na carta que endereçámos à ANA, [aumentar taxas em 2026] é uma das componentes que colocamos em causa, inclusive a validade”, afirmou o ministro no início do ano, quando ouvido na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação.Segundo a proposta da ANA, a nova infraestrutura deverá estar pronta entre 2036 e 2037.Em relação a Espanha, Michael O’Leary disse que nos próximos dois anos a Aena, empresa que opera os aeroportos em Espanha, irá reconhecer a posição da Ryanair e chegar a acordo em relação às taxas nos aeroportos regionais espanhóis.“Acho que vai demorar um ano ou dois e mesmo a Aena reconhecerá que precisam de sair do ponto em que estão presos”, disse.O CEO afirma que Espanha mantém taxas muito elevadas em aeroportos regionais e como tal já vai reduzir a operação no país em cerca de 16%.No conjunto, a companhia aérea 'low cost' fará um corte de quase dois milhões de lugares em voos em Espanha em 2025, que transfere para destinos como Itália, Marrocos, Croácia, Albânia, Hungria ou Suécia.No verão, a empresa tinha já deixado de voar para Valladolid e Jerez e manterá fechada a operação nestes dois aeroportos.Apesar do corte global e, sobretudo, nos aeroportos regionais, a Ryanair pretende aumentar a capacidade em aeroportos de maior tamanho em Espanha, como Madrid e Barcelona..Ryanair anuncia quatro novas rotas em Portugal e critica processo de venda da TAP