Centeno questiona custos do novo aeroporto e dependência de uma só empresa para acessos

O ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, questionou esta segunda-feira os custos do novo aeroporto de Lisboa e alertou para a dependência de uma única empresa, referindo-se ao grupo francês Vinci, para os acessos à cidade, aéreo e pelas pontes.

Numa intervenção num debate sobre o futuro aeroporto de Lisboa, realizado hoje na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, Centeno começou por assumir "surpresa" quando o anúncio da decisão da localização do novo aeroporto não veio acompanhado de números, sem informar quais serão os custos.

"Eu não sei quanto é que custa trazer quem quer que seja das localizações todas, mas em particular daquela que foi escolhida", atirou.

A construção do futuro Aeroporto Luís de Camões está prevista acontecer no Campo de Tiro de Alcochete.

O antigo governador do Banco de Portugal, que assumiu que iria abordar o tema do ponto de vista de um economista, apontou que o último anúncio que foi feito foi que colocavam as pessoas em Lisboa em 20 minutos, o que disse não compreender.

"Esta infraestrutura não pode ser feita apenas para trazer turistas em 20 minutos para o centro de Lisboa", reiterou Centeno, defendendo que tem é de servir o território e o país.

Quanto à escolha da localização, o ex-governante alertou ainda para um problema relacionado com o facto de as pontes serem detidas pela mesma empresa que vai fazer o aeroporto.

"Não há nenhum país que se entregue a uma empresa desta maneira", defendeu, apontando que essa empresa "pode bloquear Lisboa", já que todos os acessos, aéreo e pelas pontes, ficam entregues ao mesmo processo decisório.

A Lusoponte, a concessionária das duas travessias sobre o rio Tejo em Lisboa, ponte Vasco da Gama e ponte 25 de Abril, é controlada pelas empresas Mota-Engil e Vinci.

A ANA - Aeroportos de Portugal integra o grupo francês Vinci desde 2013, na sequência da adjudicação da concessão dos aeroportos nacionais, e gere dez infraestruturas em Portugal continental e nas regiões autónomas, incluindo Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Açores.