Código laboral. Acordo social é casamento muito difícil, mas ainda ninguém pediu o divórcio
Economia

Código laboral. Acordo social é casamento muito difícil, mas ainda ninguém pediu o divórcio

Reunião mostrou muita dissonância e algumas aproximações. Nova ronda está marcada para dia 3, mas ministra avisa que se não houver acordo avança com anteprojeto alterado para o Parlamento.
Carla Aguiar
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Trabalho
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
edição impressa
CGTP e UGT
reforma laboral

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt