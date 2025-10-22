Cascais quer gerir comboios da Linha e tornar viagens gratuitas para residentes

O município de Cascais quer explorar a linha de Cascais em conjunto com Oeiras e Lisboa, revelou esta quarta-feira o presidente eleito da Câmara Muncipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes, num painel do Mobi Summi sobre a mobilidade na zona ocidental da área metropolitana de Lisboa. E tal como inovou há vários anos com a oferta da gratuitidade do transporte público rodoviário, "também queremos comboio gratuito para os residentes em Cascais", assumiu."Os presidentes dos três municípios estão completamente alinhados neste propósito e já solicitaram uma reunião ao ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz", garantou Nuno Piteira Lopes.Numa assunção de que o serviço que a CP presta atualmente não está a servir da melhor maneira os interesses dos munícipes da chamada Linha de Cascais, o autarca referiu que se trata de negociar um contrato de concessão com uma empresa conjunta a criar entre estes municípios.E um exemplo citado por Nuno Piteira Lopes é o do tratamento das estações. Elas precisam de ser cuidadas, não estão suficientemente cuidadas, e a gestão de proximidade feita pelos municípios é mais eficaz, disse."Não sei se a CP não tem vocação para isso, mas os municípios por estarem mais próximos têm mais capacidade de gerir", disse quando questionado sobre a CP não estava a fazer bem o seu trabalho.Nuno Piteira Lopes anunciou ainda ter informação de que as novas carruagens deverão chegar no início do primeiro trimestre do próximo ano à linha que está quase a terminar as suas obras de requalificação. .O que interessa na mobilidade está na Mobi Summit